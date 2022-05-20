【運動安全】18歲男玩Switch遊戲跌倒失救　骨科專科醫生：雙手抓住健身環影響平衡

▲ 有18歲男子疑因玩健身環遊戲跌倒失救。（曾秋文攝）

天水圍有少年懷疑玩遊戲機意外跌倒，疑失救後當場死亡，現場消息指其當時所玩是任天堂Swtich的「健身環大冒險」遊戲。骨科專科醫生黃仕雄指，互動類遊戲多數要彈跳，加上雙手抓住健身環、眼看住電視，身體平衡易受影響。

心臟科專科醫生麥耀光指，「健身環大冒險」亦屬剛強度運動，除跌倒傷到頭部之外，亦有可能是心血管問題或心臟病引致，呼籲用家要循序漸進、留意運動安全。

▲ 天水圍有少年懷疑玩遊戲機意外仆倒，當場證實死亡。（曾秋文攝）

互動類游戲易影響平衡

骨科專科醫生黃仕雄黃仕雄表示，互動類遊戲要彈跳、走動容易跌倒引致創傷，而香港不少家庭地方不闊落，若撞到頭部、頸椎、大腦都容易失救死亡。另外，雙手本是用來保證平衡，但遊戲要求雙手抓住健身環，加上眼睛要一直望住電子熒幕，平衡必然受到影響，他指除了是類遊戲外，「實境（ＶＲ）遊戲也要特別小心。」

他提醒，若頸椎本身有問題，或者經常頭暈的人士應避免玩該類游戲，長者亦不建議使用。



健身環大冒險或屬高強度運動 須循序漸進使用

心臟科專科醫生麥耀光說，該款遊戲本身分不同強度，有減肥瘦身的效果，對身體需求相對高、運動後反應都大，屬高強度運動。從個案初步資料來看，有以下幾種可能，包括跌倒傷及頭部、心血管問題（如爆血管）或心臟病引發猝死。若是因為心臟病，則有可能是先天性心臟病或結構性心臟病導致。

麥指，高強度運動有一定危險，尤其對平時沒有恆常運動訓練的人來說，是一個挑戰，應循序漸進，另外亦應該留意運動環境是否安全不易跌倒，做一些動作時也應留意是否存在跌倒的風險。

麥補充，不同原因引致的死亡救援的黃金時間亦不同。若是跌倒傷及頭部，若能及早發現，相當大的可能可以救回一命；而若是心血管問題則視乎血管瘤的大小。而若是心臟病引致的猝死，傷勢的變化相當之快，有時若5分鐘之內未能有電擊治療進行心臟復甦，則回天乏術。

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記者：袁澍