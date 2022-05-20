【科技共融】「黑暗中對話」推NFT建共融宇宙　真實故事講述視障人才處境

▲ 黑暗中對話舉行全港首個社福界NFT企劃發布會，出席嘉賓包括曾俊華先生、陳志雲先生、林子萱小姐。

近年不少學校、社區團體，甚至家長都會帶小朋友參加「黑暗中對話」的活動，包括到體驗館以視覺以外的感官，包括聽覺、觸覺、嗅覺來完成如過馬路、找食物等體驗旅程。而黑暗中對話（香港）基金會，最近就推出香港社福界首個NFT企劃，打破NFT等同炒賣的傳統觀念，立志用心經營共融宇宙。

首批6000枚NFT，秉承機構理念 - 多元共融，引領社會向前，將多元人才及公眾社群連結至虛擬世界，真正實行多元共融無國界、無界限。活動獲多位城中名人鼎力支持，前財政司司長及薯片叔叔共創社創辦人曾俊華先生及支持基金會多年的陳志雲先生更分別於六月及七月與基金會合作推出特別版NFT。黑暗中對話（香港）基金會主席馮儉生先生在致開幕辭時表示，近年大家因應環境，不斷變陣，配合新常態，在家工作、Zoom會議、Web 3.0成為了許多人的日常，這一切更成為了基金會自行發行NFT的契機。

黑暗中對話（香港）基金會於5月20日假香港半島酒店舉行全港首個社福界NFT企劃發布會，出席嘉賓包括曾俊華先生、陳志雲先生、林子萱小姐、黑暗中對話（香港）基金會造星大使RickyKAZAF及視障人士Inti和導盲犬Nana等。基金會非常感謝是次支持伙伴Apex Institute Limited的協助及發布會場地贊助BlueArk。是次企劃將推出6000枚NFT，分三批發售。創作靈感源自多元人才真實故事，例如導盲犬Nana和主人的日常、視障人士登山、視障人士跑馬拉松、聾人粵劇表演及他們的職業等。黑暗中對話（香港）基金會行政總裁朱月如女士致辭時表示，基金會賦予這批NFT自用價值及感人故事，並透過NFT自身優勢，為共融宇宙建立完善的會員制度及社群，將多元人才和大眾連結，把共融理念融入，連結現實和虛擬世界。

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基金會是次推出的NFT，主角是Didog，設計概念源自真實故事及拉布拉多導盲犬。而2012年由美國移民到港的導盲犬Nana及視障人士Inti更是部分NFT故事中的主人翁。她們一起相伴10年，Nana就像Inti的眼睛，帶主人避開障礙物、過馬路、外出、跑步等。當時，香港沒有導盲犬服務，大眾對導盲犬了解不多，她們逛街或乘車時多次遭受拒絕。但Inti和Nana沒有灰心，更身體力行在不同學校及各場合講解，教導大眾視障人士及導盲犬的知識。

黑暗中對話（香港） 基金會同時公布與曾俊華先生相隔多年後再度合作，推出特別版NFT - UNclear。曾俊華先生在致辭時表示，黑暗中對話是一間非常願意突破的社福機構。每個Didog NFT都包含了真實故事，不但令大眾了解更多視障人士及聾人的能力和處境，亦將多元、共融帶進Web 3.0。基金會與Choi Yeah將共同推出50枚限量版NFT，Didog加入Choi Yeah元素，例如鬍鬚、煲呔、眼鏡、並加入白內障眼疾等效果。

基金會推出的NFT劃分為珍珠級、寶石級及鑽石級，價錢約港幣500元至30,000元不等。NFT擁有者自動成為共融宇宙的會員，獲得專屬禮遇，例如會員活動及投票權、黑暗及無聲體驗館優惠、更有機會獲得暗中夜宴及音樂會等門票。此外，基金會更設計不同活動及名人見面會，例如「志雲暗中飯局」、共融運動及藝術工作坊等，讓多元人才與名人、大眾互相交流。基金會表示，市面上很多NFT局限於炒賣層面，這次推出NFT除了宣揚多元共融，更想打破NFT傳統觀念及吸引一群在虛擬世界中的參與者，讓他們多角度感受多元共融。

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責任編輯：王明芳