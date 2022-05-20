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【中央任命】國務院通過任命李家超為第六屆特首　李家超：將忠誠地、堅毅地肩負使命

政治 19:47 2022/05/20

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國務院全體會議決定任命李家超為第六任行政長官。（資料圖片）

央視新聞報道，國務院全體會議決定任命特首選舉當選人李家超為香港特區第六任行政長官，今年7月1日就職。李家超晚上發聲明，對中央任命表示衷心感謝：「我深感榮幸，亦知責任重大。我將忠誠地、堅毅地肩負使命。」
 
李家超指，將不負中央和香港市民所託，帶領新一屆特區政府按照《基本法》全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，並會克盡己任，迎難而上，致力為民解困，團結社會，同建充滿活力、希望、發展機遇和關愛共融的香港。

現屆特首林鄭月娥5年前當選後5日，即2017年3月31日，已獲李克強簽署《國務院令》，任命她為香港第五任行政長官，於4月11日在北京中南海，獲頒《國務院令》，相隔時間不足半月。

今次李家超獲國務院任命，則已是勝選12日後。

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責任編輯：陳葆琳

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