【JUPAS】浸大下學年推個人化學士課程　學生自選學習議題

▲ 浸大將於下學年2推出「文理及科技學士（榮譽）跨學科學士學位課程」。（曾耀輝攝）

香港浸會大學於2022/23學年推出全新的個人化課程「文理及科技學士（榮譽）跨學科學士學位課程」，學生在導師督導下自選學習議題，亦可到公司及業界實習。浸大希望透過課程，培育可以創新方法解難的人才，應對全球社會問題，所有選報課程學生均要進行面試，並需提交選定議題的個人作品集，亦要提交一篇自述，講述在全球挑戰下如何實現其個人願景，面試表現良好的學生，可獲3萬元入學獎學金。

浸大文理及科技學士課程首年設10個學額，每位學生可自選感興趣、未來將影響社會的研究議題，如氣候變化、老人照顧者等，並透過跨學科學習，以藝術設計、科技發明、科學研究等創新方式來探討解決難題，亦會取得在社會中實踐解難的經驗。

▲ 協理副校長（本科課程）張國威。（曾耀輝攝）

每位新生均會按其有興趣研究的議題，獲配對兩名個人導師，一名為大學教師、一名為業界人士。學生可因應研究議題，任選校內的科目來修讀，由大學3年級開始更可參與研究小組及由合作夥伴機構提供的實習，了解社會上實際面對的困難，再想出創新的解決方案；最後一年的跨學科畢業項目，會透過在社區或公司實踐學生想出的方案，從設計至落實的過程中蒐集數據，並評估方案的影響力、成效及可持續性。

1年級學生須修讀佔9學分的「全球挑戰」課程，涉及聯合國17個可持續發展目標，下學年課程的3個課題，包括「和平與公義」、「全球流行病」及「氣候變化」。另外，1年級會進行佔6個學分的方法學習課程，學習思考的方法，如決策論；及進行研究需掌握的基本知識，包括收集及分析數據等。

浸大協理副校長（本科課程）張國威認為，社會發展日新月異，全球共同面對的難題複雜程度增加，不能只依靠一個學科的專才來解決。他說，富彈性的新課程可裝備學生成為跨學科人才，懂得融會貫通不同學科知識，與各領域的人才合作。課程主任張寄冀稱，這種個人化課程並不適合所有人就讀，建議學生要富主動性、對選定的議題有熱情，亦可獨立地作研究。

▲ 課程主任張寄冀。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴