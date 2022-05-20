  • 26°C
香港時間 : 2022521日 (週六) 00:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中央任命】港澳辦、中聯辦發聲明祝賀李家超　信其能廣泛團結各方面賢能之士

政治 19:55 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港澳辦對李家超獲得任命表示誠摯祝賀。（經濟日報資料圖片）

國務院全體會議今日決定任命李家超為第六任特首，港澳辦和中聯辦先後發聲明祝賀李家超獲得任命。港澳辦發言人表示，相信李家超一定能夠廣泛團結各方面賢能之士，組建一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的管治團隊，帶領香港社會踔厲奮發，砥礪前行，同為香港開新篇。

港澳辦發言人指出，李家超長期在香港特區政府任職，擔任過保安局局長、政務司司長等重要職務，愛國愛港立場堅定，熟悉政府運作，勇於擔當，務實有為，獲得香港社會各界的廣泛認同，受到中央政府的高度信任。他又提及，未來5年是香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，新一任行政長官和新一屆特區政府責任重大，使命光榮。

中聯辦發言人指出，李家超高票當選後，連日來繼續緊鑼密鼓與各界別、團體和市民代表密切聯繫，集思廣益，不斷豐富和完善施政綱領；在發展經濟民生、重大規劃等問題上，與現任特區管治團隊保持溝通、積極對接。發言人相信，李家超會帶領新一屆政府展現施政新貌、實現良好開局。中聯辦將全力支持李家超和特區政府，依法施政，全面準確貫徹「一國兩制」方針，引領香港踏上由治及興新征程。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
15:53 2022/05/18
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
17:42 2022/05/19
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
【中央任命】國務院通過任命李家超為第六屆特首　李家超：將忠誠地、堅毅地肩負使命
19:47 2022/05/20
【中央任命】國務院通過任命李家超為第六屆特首　李家超：將忠誠地、堅毅地肩負使命

你可能感興趣

李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
15:53 2022/05/18
李家超一口氣設3副司長　司長人選呼之欲出？
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
17:42 2022/05/19
【未來施政】李家超與新民黨談架構重組　葉劉：副司長可統籌處理遺體問題
【中央任命】國務院通過任命李家超為第六屆特首　李家超：將忠誠地、堅毅地肩負使命
19:47 2022/05/20
【中央任命】國務院通過任命李家超為第六屆特首　李家超：將忠誠地、堅毅地肩負使命
政治 任命 保安 政務司 保安局 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失救死亡】18歲大學生家中玩Switch遊戲　疑跌倒後失救當場死亡
16:46 2022/05/20
【失救死亡】18歲大學生家中玩Switch遊戲　疑跌倒後失救當場死亡
【超市大搜查】過量攝取咖啡因傷中樞神經心臟　10款咖啡因含量合標準3合1咖啡
13:55 2022/05/19
【超市大搜查】過量攝取咖啡因傷中樞神經心臟　10款咖啡因含量合標準3合1咖啡
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組