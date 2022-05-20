【中央任命】港澳辦、中聯辦發聲明祝賀李家超　信其能廣泛團結各方面賢能之士

▲ 港澳辦對李家超獲得任命表示誠摯祝賀。（經濟日報資料圖片）

國務院全體會議今日決定任命李家超為第六任特首，港澳辦和中聯辦先後發聲明祝賀李家超獲得任命。港澳辦 發言人表示，相信李家超一定能夠廣泛團結各方面賢能之士，組建一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的管治團隊，帶領香港社會踔厲奮發，砥礪前行，同為香港開新篇。

港澳辦發言人指出，李家超長期在香港特區政府任職，擔任過保安局局長、政務司司長等重要職務，愛國愛港立場堅定，熟悉政府運作，勇於擔當，務實有為，獲得香港社會各界的廣泛認同，受到中央政府的高度信任。他又提及，未來5年是香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，新一任行政長官和新一屆特區政府責任重大，使命光榮。

中聯辦發言人指出，李家超高票當選後，連日來繼續緊鑼密鼓與各界別、團體和市民代表密切聯繫，集思廣益，不斷豐富和完善施政綱領；在發展經濟民生、重大規劃等問題上，與現任特區管治團隊保持溝通、積極對接。發言人相信，李家超會帶領新一屆政府展現施政新貌、實現良好開局。中聯辦將全力支持李家超和特區政府，依法施政，全面準確貫徹「一國兩制」方針，引領香港踏上由治及興新征程。

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