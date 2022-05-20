【中央任命】港澳辦發聲明祝賀李家超　相信能夠廣泛團結各方面賢能之士

▲ 港澳辦對李家超獲得任命表示誠摯祝賀。（經濟日報資料圖片）

國務院全體會議今日決定任命李家超為第六任特首， 國務院港澳辦發言人今日發表談話表示，對李家超先生獲得任命表示誠摯祝賀。發言人表示，相信李家超一定能夠廣泛團結各方面賢能之士，組建一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的管治團隊，帶領香港社會踔厲奮發，砥礪前行，同為香港開新篇。

發言人指出，李家超長期在香港特區政府任職，擔任過保安局局長、政務司司長等重要職務，愛國愛港立場堅定，熟悉政府運作，勇於擔當，務實有為，獲得香港社會各界的廣泛認同，受到中央政府的高度信任。他又提及，未來5年是香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，新一任行政長官和新一屆特區政府責任重大，使命光榮。

發言人強調，中央政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹 「 一國兩制 」 、 「 港人治港 」 、高度自治方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，支持香港防控疫情、發展經濟、改善民生，鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，更好融入國家發展大局，又稱有中央政府和祖國內地的鼎力支持，有特區政府和社會各界的團結奮鬥，香港一定能在新起點上再創新輝煌。

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