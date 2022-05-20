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【國際關係】港府：強烈反對歐盟委員會報告　促停止借香港事務干預國家內政

政治 20:45 2022/05/20

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港府敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。（資料圖片）

港府表示，強烈反對歐洲聯盟委員會及歐洲聯盟外交與安全政策高級代表，發表有關香港報告，形容有關報告是無端批評和不實評論，又強調香港特區的事務是國家內政，敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政，同時尊重國際關係的基本準則。

港府發言人表示，堅決反對報告內針對去年立法會換屆選舉的失實指控。強調第七屆立法會選舉，彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。亦不認同針對港區國安法的失實指控，指國安法規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法者不會誤墮法網，強調執法部門在國安法或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人續指，特區一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。自回歸祖國以來，港府亦一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，指本港的傳媒環境蓬勃依然，目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有210家，數目較國安法實施前還多。「一如既往，傳媒可行使監督特區政府工作的權利；只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。」

歐盟委員會今日發表2021年香港年度報告，形容「一國兩制」在去年被進一步破壞，舉例指大部分民主派正被還柙或流亡，又批評港區國安法罪行範疇廣泛，加速傳媒、學術界和公民社會的自我審查等。

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責任編輯：林曉君

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