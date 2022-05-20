【快速測試】3區污水呈陽性當局派20萬套快測包　涉沙田海柏花園、大埔太和邨等

▲ 3區污水呈陽性當局派20萬套快測包，涉沙田海柏花園、大埔太和邨等。（資料圖片）

政府今日（20日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的屋苑：

大埔區 — 太和邨、大埔花園、大埔頭水圍、帝欣苑及寶雅苑

沙田區 — 海典居、海柏花園、海濤居、馬鞍山中心、新港城、福安花園及耀安邨

中西區 — 普輝苑、蒲苑、新發大廈、慧華閣、翰林軒; 山市街、北街及士美菲路附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津