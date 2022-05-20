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【臨時失業支援】40萬個申請已完成審核　政府拆解申請失敗3大原因【附覆檢申請方法】

社會 21:39 2022/05/20

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「臨時失業支援」計劃下收到的47萬個申請，其中40萬個已完成審核。（資料圖片）

在「臨時失業支援」計劃下收到的47萬個申請，其中40萬個已完成審核，包括成功申請約30萬個和未能成功約10萬個。其餘7萬個申請，政府代理人正與申請人跟進，包括要求申請人提交補充資料等。

成功和未能成功申請者將會陸續收到手機短訊或電郵通知。未能成功申請的主要原因，包括在申請當日仍然受僱或仍有工作；2021年第四季月入不符合2,700元至30,000元的要求；失業或因指定處所受限而停工少於連續30天等。

​政府發言人表示，如申請人要求覆檢申請結果，可聯絡熱線183 6128或電郵至enquiry@tur.gov.hk。政府代理人會重新審視有關申請，如有需要，亦會要求申請人提供補充資料。在完成審視所有資料後，政府代理人會將最終結果通知申請人。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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