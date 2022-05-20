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【石屎廠發展】將軍澳混凝土廠規劃闖關城規會　方國珊到場抗議

社會 23:15 2022/05/20

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林素蔚（左一）和方國珊（左三）遞交請願信給城規會代表。（何彤茜攝）

城規會今（20日）開會討論將軍澳137區擬建混凝土廠的規劃申請，西貢區議員方國珊及多名立法會議員到場請願，要求政府撤回計劃。

專業動力方國珊、立法會議員林素蔚、李世榮等人，今午抵達城規會所在的北角政府合署請願，眾人豎起橫額，並現場遞交將軍澳12個屋苑代表聯署信給城規會代表，要求政府撤回方案。

有份示威的區政聯盟成員陳展浚表示，現時將軍澳137區已建有建築廢料堆填區及填料庫等厭惡性設施，若果油塘的混凝土廠遷至將軍澳，一定令道路擠塞問題及環境污染加劇。他直言，「將軍澳居民做錯了什麼需要承受這麼多？政府不應罔顧數十萬居民的身心健康。」

方國珊質疑混凝土廠一星期7天、朝7晚7運作，而一般建築工地不會在假日動工，居民質疑廠房沒必要無間斷運作，要求部門回應。

她認為部門雖稱廠房與民居有一段距離，但混凝土車每日途經環澳路，居民每日在環保大道路邊候車難免「食塵」。混凝土車進出廠房及工地大多沒有清洗乾淨，有機會把泥塵、混凝土、碎石帶到居民社區。

關於今日城規會的表決結果，料最快下周上載至城規會網站。

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實習記者：何彤茜

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請願示威 污染 城規會 將軍澳

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