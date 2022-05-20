【強制檢測】56個處所納強檢 涉九龍灣麗晶花園五廈、鰂魚涌筲箕灣多間麥當勞【附名單】
社會 21:51 2022/05/20
政府今（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處56個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月14日至20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月21日或22日檢測，指明地點如下：
- 九龍灣德福花園 P1 座
- 九龍灣麗晶花園 1 座
- 九龍灣麗晶花園 13 座
- 九龍灣麗晶花園 15 座
- 九龍灣麗晶花園 17 座
- 九龍灣麗晶花園 20 座
- 土瓜灣欣榮花園 1 座
- 土瓜灣嘉景花園 C 座
- 大角咀帝柏海灣 3 座
- 大埔大埔中心 11 座
- 大埔太和邨居和樓
- 元朗紅棉圍 6 號興隆樓
- 元朗溱柏 5 座
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 屯門大興花園 2 期 2 座
- 屯門兆康苑兆暉閣
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 屯門悅湖山莊 13 座
- 屯門富泰邨美泰樓
- 屯門龍門居 13 座
- 北角新都城大廈 B 座
- 西營盤均益大廈 2 期 B 座
- 西營盤第三街 163 號廣豐臺 1 座
- 何文田愛民邨信民樓
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 長沙灣昇悅居 8 座
- 長沙灣碧海藍天 5 座
- 青衣長康邨康美樓
- 香港仔漁暉苑天暉閣
- 柴灣康翠臺 6 座
- 粉嶺花都廣場 5 座
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 荃灣海濱花園海雲閣
- 荃灣翠濤閣 3 座
- 荃灣麗城花園 3 期 7 座
- 將軍澳日出康城 MALIBU 2A 及 2B 座
- 將軍澳日出康城領都 3 座
- 將軍澳南豐廣場 6 座
- 新蒲崗崇齡街 19-21 號百樂大樓
- 葵涌荔景邨風景樓
- 銅鑼灣伊利莎伯大廈 A 座
- 鴨脷洲海怡半島御雅居
- 鰂魚涌康柏徑10號康景花園 C 座
- 觀塘通明街15號觀塘戲院大廈 B 座
此外，在指明時間曾到訪以下食肆，亦須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：
- MOViE MOViE Cityplaza 鰂魚涌太古城中心 5 樓 3 院
- 大家樂 北角英皇道 416-438 號新 都城大廈地下
- 大家樂 筲箕灣南安街 1-7 號嘉裕 大廈 1 樓及地下 B 舖
- 成記雲吞麵 筲箕灣金華街 5 號地下 成記雲吞麵
- 莉苑美食 鰂魚涌英皇道 997 號惠利 大廈地下 H 舖
- 麥當勞 筲箕灣東大街 159 號東輝 大廈地下至 2 樓
- 麥當勞 筲箕灣愛東邨愛東商場地 下 11 號舖
- 麥當勞 鰂魚涌太古城中心 5 樓 505 舖
- 新釗記冰室 筲箕灣金華街 12-18 號金 威樓地下
- 新鴻峰餐廳 筲箕灣金華街 7 號地舖
- 筲箕灣海事分處 筲箕灣譚公廟道 10 號
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記者：黃穎津