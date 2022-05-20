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【強制檢測】56個處所納強檢　涉九龍灣麗晶花園五廈、鰂魚涌筲箕灣多間麥當勞【附名單】

社會 21:51 2022/05/20

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

56個處所納強檢，涉九龍灣麗晶花園五廈、鰂魚涌筲箕灣多間麥當勞。（資料圖片）

政府今（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處56個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於5月14日至20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月21日或22日檢測，指明地點如下：

  • 九龍灣德福花園 P1 座
  • 九龍灣麗晶花園 1 座
  • 九龍灣麗晶花園 13 座
  • 九龍灣麗晶花園 15 座
  • 九龍灣麗晶花園 17 座
  • 九龍灣麗晶花園 20 座
  • 土瓜灣欣榮花園 1 座
  • 土瓜灣嘉景花園 C 座
  • 大角咀帝柏海灣 3 座
  • 大埔大埔中心 11 座
  • 大埔太和邨居和樓
  • 元朗紅棉圍 6 號興隆樓
  • 元朗溱柏 5 座
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 天水圍天頌苑頌畫閣
  • 屯門大興花園 2 期 2 座
  • 屯門兆康苑兆暉閣
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 屯門悅湖山莊 13 座
  • 屯門富泰邨美泰樓
  • 屯門龍門居 13 座
  • 北角新都城大廈 B 座
  • 西營盤均益大廈 2 期 B 座
  • 西營盤第三街 163 號廣豐臺 1 座
  • 何文田愛民邨信民樓
  • 沙田愉翠苑愉居閣
  • 長沙灣昇悅居 8 座
  • 長沙灣碧海藍天 5 座
  • 青衣長康邨康美樓
  • 香港仔漁暉苑天暉閣
  • 柴灣康翠臺 6 座
  • 粉嶺花都廣場 5 座
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 荃灣海濱花園海雲閣
  • 荃灣翠濤閣 3 座
  • 荃灣麗城花園 3 期 7 座
  • 將軍澳日出康城 MALIBU 2A 及 2B 座
  • 將軍澳日出康城領都 3 座
  • 將軍澳南豐廣場 6 座
  • 新蒲崗崇齡街 19-21 號百樂大樓
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 銅鑼灣伊利莎伯大廈 A 座
  • 鴨脷洲海怡半島御雅居
  • 鰂魚涌康柏徑10號康景花園 C 座
  • 觀塘通明街15號觀塘戲院大廈 B 座

此外，在指明時間曾到訪以下食肆，亦須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：

  • MOViE MOViE Cityplaza 鰂魚涌太古城中心 5 樓 3 院
  • 大家樂 北角英皇道 416-438 號新 都城大廈地下
  • 大家樂 筲箕灣南安街 1-7 號嘉裕 大廈 1 樓及地下 B 舖
  • 成記雲吞麵 筲箕灣金華街 5 號地下 成記雲吞麵
  • 莉苑美食 鰂魚涌英皇道 997 號惠利 大廈地下 H 舖
  • 麥當勞 筲箕灣東大街 159 號東輝 大廈地下至 2 樓
  • 麥當勞 筲箕灣愛東邨愛東商場地 下 11 號舖
  • 麥當勞 鰂魚涌太古城中心 5 樓 505 舖
  • 新釗記冰室 筲箕灣金華街 12-18 號金 威樓地下
  • 新鴻峰餐廳 筲箕灣金華街 7 號地舖
  • 筲箕灣海事分處 筲箕灣譚公廟道 10 號

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記者：黃穎津

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