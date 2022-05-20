【強制檢測】56個處所納強檢　涉九龍灣麗晶花園五廈、鰂魚涌筲箕灣多間麥當勞【附名單】

▲ 56個處所納強檢，涉九龍灣麗晶花園五廈、鰂魚涌筲箕灣多間麥當勞。（資料圖片）

政府今（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處56個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月14日至20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月21日或22日檢測，指明地點如下：

九龍灣德福花園 P1 座

九龍灣麗晶花園 1 座

九龍灣麗晶花園 13 座

九龍灣麗晶花園 15 座

九龍灣麗晶花園 17 座

九龍灣麗晶花園 20 座

土瓜灣欣榮花園 1 座

土瓜灣嘉景花園 C 座

大角咀帝柏海灣 3 座

大埔大埔中心 11 座

大埔太和邨居和樓

元朗紅棉圍 6 號興隆樓

元朗溱柏 5 座

天水圍天盛苑盛賢閣

天水圍天頌苑頌畫閣

屯門大興花園 2 期 2 座

屯門兆康苑兆暉閣

屯門兆畦苑兆強閣

屯門悅湖山莊 13 座

屯門富泰邨美泰樓

屯門龍門居 13 座

北角新都城大廈 B 座

西營盤均益大廈 2 期 B 座

西營盤第三街 163 號廣豐臺 1 座

何文田愛民邨信民樓

沙田愉翠苑愉居閣

長沙灣昇悅居 8 座

長沙灣碧海藍天 5 座

青衣長康邨康美樓

香港仔漁暉苑天暉閣

柴灣康翠臺 6 座

粉嶺花都廣場 5 座

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

荃灣海濱花園海雲閣

荃灣翠濤閣 3 座

荃灣麗城花園 3 期 7 座

將軍澳日出康城 MALIBU 2A 及 2B 座

將軍澳日出康城領都 3 座

將軍澳南豐廣場 6 座

新蒲崗崇齡街 19-21 號百樂大樓

葵涌荔景邨風景樓

銅鑼灣伊利莎伯大廈 A 座

鴨脷洲海怡半島御雅居

鰂魚涌康柏徑10號康景花園 C 座

觀塘通明街15號觀塘戲院大廈 B 座

此外，在指明時間曾到訪以下食肆，亦須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：

MOViE MOViE Cityplaza 鰂魚涌太古城中心 5 樓 3 院

大家樂 北角英皇道 416-438 號新 都城大廈地下

大家樂 筲箕灣南安街 1-7 號嘉裕 大廈 1 樓及地下 B 舖

成記雲吞麵 筲箕灣金華街 5 號地下 成記雲吞麵

莉苑美食 鰂魚涌英皇道 997 號惠利 大廈地下 H 舖

麥當勞 筲箕灣東大街 159 號東輝 大廈地下至 2 樓

麥當勞 筲箕灣愛東邨愛東商場地 下 11 號舖

麥當勞 鰂魚涌太古城中心 5 樓 505 舖

新釗記冰室 筲箕灣金華街 12-18 號金 威樓地下

新鴻峰餐廳 筲箕灣金華街 7 號地舖

筲箕灣海事分處 筲箕灣譚公廟道 10 號

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記者：黃穎津