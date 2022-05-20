【中央任命】國務院任命李家超為下任特首　李克強：相信能續寫「一國兩制」成功實踐新篇章

▲ 國務院總理李克強。（新華社相片）

國務院總理李克強今日在北京主持召開國務院第七次全體會議，決定任命李家超為香港特區第六任特首。李克強表示，相信李家超就任行政長官後，一定能夠團結帶領香港特區新一屆政府和香港各界人士，齊心協力、務實進取，開創香港發展新局面，續寫「一國兩制」成功實踐新篇章。

李克強說，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」，全力支持特首和特區政府依法施政，支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

港澳辦主任夏寶龍指，特首選舉嚴格依照《基本法》和香港特區有關法律規定進行，體現了公開、公平、公正的原則。李家超高票當選，體現了香港社會各界期望團結一致再出發的共同心願。

會議審議了香港特區政府關於選舉李家超為香港特區第六任特首人選的報告，聽取了夏寶龍關於特首人選產生過程的匯報。國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華等人均有出席會議。

▲ 國務院總理李克強今日在北京主持召開國務院第七次全體會議。（新華社相片）

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