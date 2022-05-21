【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路

▲ 港隊籃球員劉子禮3年開4餐廳，更勉勵同行︰「做運動員唔一定無出路。」

「將興趣變成職業，是一件很奢侈的事。」現役香港籃球代表隊成員劉子禮說。今年31歲的子禮自中學起已將籃球當作自己的生命，更為它放棄投考消防員，全職打波，曾效力甲一東方龍獅及福建等。但3年前他毅然跳出comfort zone，與朋友合資火速開設4間餐廳，最新一間就是以「孖8」波衫編號名命的Double 8 Bar & Restaurant，他希望能以自身經歷勉勵同行：做運動員不一定沒出路。

▲ 香港籃球隊成員劉子禮任全職籃球員13年，現亦身兼3間餐廳的老闆。（曾耀輝攝）

開餐廳與打籃球，似乎是風馬牛不相及的事，但對於港籃代表隊成員劉子禮來說，兩者的關係就非常密切。

打籃球講求Team work，團隊中就算有人不和，但為了比賽，就要磨合溝通。開餐廳亦一樣，有入貨、廚房、廳面等，要每一環合作才能做出好菜式給客人。我現在的角色就如籃球隊中的Keyman，要協調一班伙計。但我相信沒有東西是解決不到的，只視乎你怎樣去做。

年少反叛靠籃球回頭

劉子禮才剛30出頭，但他打籃球的經驗已非常豐富。他初中時代開始接觸籃球，因着先天身高優勢及天份，加上努力，16歲就組隊打Nike League，更獲港隊教練睇中，推薦他入讀着重體育發展的新民書院。

他短短幾年間再由乙組跳上甲一，並開始打代表隊、港青、亞青等。他不諱言，從沒想過自己會當上全職運動員，但遇上籃球絕對是他人生一大轉捩點。

其實我中學階段時好曳，識了班壞朋友，試過離家出走，與父母關係非常差。機緣巧合下接觸籃球，覺得這運動帶給我自由的感覺，後來獲港隊正副教練的賞識提拔，才有機會由私校轉回公立學校讀書。但最重要是，正正因為籃球，修補了我與家人的關係，這10多年來他們都默默地支持我去打比賽，沒有給我任何壓力，覺得呢個仔打波不是壞事。

他亦甘願為籃球，放棄去當消防員。「當年我已考到最後一關，我曾經掙扎過，應該去當消防員好，還是做全職球員好？最後覺得應趁自己才22、23歲試多些新事物。我望返轉頭，也沒後悔過做運動員，反而覺得能將興趣變為事業，是件很難得的事，未必人人有機會。」

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退役前計劃後路

然而，全職運動員生涯有限，年輕一代人才輩出，子禮也笑言自己已經「老」了，早幾年前就開始諗定後路。

「教波可能搵到食，維持到生活。但我非喜歡循規蹈矩的人，覺得自己承受到某種壓力，倒不如試做風險高的事。踩入飲食業也可算是機緣巧合，因我爸爸是做食材供應商，介紹了很多朋友我認識，包括現時餐廳的拍檔、廚師等，誤打誤撞就不如試試搞生意開餐廳。」

非常喜歡吃芒果糯米飯的子禮，3年前的創業首選當然是最熟悉的泰國菜，選址九龍灣E-Max小試牛刀，更在短短幾年間再開幾間餐廳，包括旺角主打潮式鹵水及火鍋的潮州鹵漢，以及位於將軍澳南的Fusion中菜禮記，而最新一間就是於銅鑼灣的酒吧式西餐Double 8。

「4間餐廳的主題各不同，都是與拍檔合資的，最新一間面積及規模相對較細，但自己投放的概念則較多。雖說這區是銅鑼灣，但位置上是旺中帶靜，泊車又方便，希望能打造一個較Chill及舒適的環境，讓朋友或客人晚上來歎番杯、傾吓偈，有與前幾間餐廳不同的餐飲體驗。」

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投資兼職儲錢創業

但萬事起頭難，要儲到第一桶金開餐廳也非易事，子禮就慶幸除有拍檔幫忙外，自己有買股票作小投資，加上兼職教波的收入，就儲下了約100萬的資金。可惜泰國菜館早前抵不過疫情，最終要止蝕離場。

「疫情的確對餐飲業影響很大，開這4間餐廳合共投資了7位數，但沒人流、禁晚市堂食等，經營壓力自不然增加，衡量過後決定關閉泰菜館，待疫情後再視乎情況是否重開吧。」

他亦笑言，為了投身飲食業都交了不少「學費」，但眼見自己對餐飲的認知多了，亦非常欣慰。

「我的經驗很特別，以前只懂食，甚麼入貨、採購完全不熟悉，但開餐廳後基本上連洗碗都做過，有些事不是做老闆就毋須理會，要自己落手落腳做，才了解到現實是怎樣。幸好我在做籃球員時能練到這種態度，不怕辛苦、不怕污糟，很多事其實非想像中般差。而且常言道的運動員精神--堅持，也能好好發揮在做生意當中。」

堅持運動員精神

13年的全職籃球員，搖身一變成為3間餐廳的老闆，子禮不諱言最希望是能以自身的經歷，勉勵其他同行，在香港做運動員並非一件壞事。

別太擔心做運動員是沒有出路，退役後不一定要做教練或公務員，其實還有很多路選擇。年輕的運動員更不要怕辛苦，沒有人會想像到之後會發生甚麼事，最重要是裝備自己，並繼續對這份運動的堅持。

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談到未來目標，他說最希望能開一間鐵板燒或Omakase的日式料理店，但未必是這一、兩年內的事，現時最重要是「守業」。

亦正如他所言，疫情下無人能預計到會帶來甚麼影響，他亦豁達面對：

正如比賽都有贏輸一樣，暫時沒有很宏大的理想，只想做好當下的生意，照顧好家人。如最後真的維持不下的話，就當是人生經驗吧！

Double 8

地址：銅鑼灣威非路道23-35號及興發街98-104號佳景大廈地下1號店舖

電話：6295 0501

營業時間：11:30am-10pm

記者︰黃依情