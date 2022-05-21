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【封區檢測】小西灣曉翠苑雅翠閣約750人受檢　沒有發現陽性個案【不斷更新】

社會 10:02 2022/05/21

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:54】小西灣曉翠苑雅翠閣2人未進行強制檢測

政府共檢查小西灣曉翠苑雅翠閣約175名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的37戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。 

【08:00】小西灣曉翠苑雅翠閣沒有發現陽性個案

小西灣曉翠苑雅翠閣約750名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約330戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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