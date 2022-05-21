【尋人記II】投訴王安仔被父親稱為鬼見愁　安仔細說愛投訴原因

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》於昨晚（5月20日）播出第2集，繼續有縱橫投訴界40年的「元朗特首」梁安國（安仔）。

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安仔生活小智慧

在第二集中，方東昇與攝製隊一行人於安仔混亂的家中發現不少生活智慧，如他會用一枝長棍來開關電掣，或擔心找不到電視機搖控便把它吊在天花板上。另外，他又爲免遺失錢包，便使用小小的保險箱。

他說：「呢啲橋你無得諗」 ，安仔在外人眼中就是「轉數快 十分怪」的人。

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安仔四哥：我爸都話佢係鬼見愁

安仔的二哥、母親已去世，現時與安仔最親的也只有其四哥，四哥不時相約安仔飲茶。攝製隊也拍下二人茶聚的情況，但安仔錯記時間而遲到。

四哥直指弟弟「一係好到死，一係衰到死」，力數安仔三大陋習：「例遲」、「唔認錯」、「愛賴人」，間中亦有窩心時：「佢會買嘢送畀小販，話人哋對佢好。」

四哥說：「我仔女又怕，太太又怕，我爸都話佢係鬼見愁。」他補充指替安仔執屋後，對方會給他已增值一千元的八達通。

四哥形容安仔是「又可憐 又可恨」，指他是兩極，稱他會買東西送給對他好的小販。而最不好就是他「玩報復」。

當安仔到場後，他再次「投訴」，向茶樓伙計表示要「即蒸的食物」：「凍咗我唔鍾意食。」他對「冷飯」也有意見，笑指攝製隊訪問他是「炒冷飯」，攝製隊秒回安仔：「最緊要炒得好食」！

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安仔細說愛投訴原因

攝製隊找來精神科專科醫生與安仔傾談，在數小時的交流中，安仔難掩激動，細訴被欺負及歧視的不快經歷，並怪責自己當初啞忍太軟弱，最終演變成「以牙還牙」。

安仔說：「曾經有女學生行過，有學生憎我，在我後面趁機敲我個頭，要班長記低梁安國個名。我嗰時軟弱，唔識報警，只可以忍受。大個之後咪同舖頭結怨，有老闆話我『白癡仔』罰咗佢幾千。有一間仲過分，佢話『傻仔安』，搞我性器官。好呀，我咪用膠水塞佢鑰匙孔，有冤報冤，有仇報仇。」

方東昇也說：「原來安仔要尋嘅唔係我哋，佢只係尋求認同，讓人了解他的內心世界。」身爲「投訴王」的安仔向外界釋出善意，當方東昇問他會否考慮認錯，安仔就說：「如果我有咩對人唔住，請你哋寬恕我。」

另外，在節目播出後，攝製隊致電安仔，他不但沒有投訴，更笑言對節目滿意，但美中不足就是把他拍老了。

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