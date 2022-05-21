【浪子回頭】40歲媽媽正生書院畢業重投社會　曾離婚陷毒海棄親兒

▲ 40歲的戒毒媽媽，憑著信仰與堅持，重投社會，重拾親戚。

浪子回頭金不換。今年40歲的正生書院學生靜愉年輕時染上毒癮，歷經婚姻問題，與兒子分離，未盡母親責任。不過她四年前入讀正生書院重新上路，期間她她亦憑著信仰找到人生方向，在學業成績上慢慢進步，同時也與闊別十年的兒子重逢，親情失而復得。而今年靜愉即將畢業，並獲一間建築公司聘用為文員。

正生書院多年來幫助不少吸毒年輕人戒毒、更生、重投社會。校長陳兆焯今日就在Facebook發文，分享即將畢業學生的故事。靜愉四年前入讀正生書院，她直認最初入讀正生時「為人自我、自以為是，總認為自己是正確的，好少與人講道理，聽道理。」惟信耶穌後，她逐漸改善做人處事態度又與近十年未見的兒子重逢和重新建立關係。

靜愉畢業離村在即，近日積極裝備自己，包括修讀平安卡安全訓練課程，陳兆焯表示，「感恩她已獲一間建築公司聘用為文員，也已找到居住落腳的地方」。陳續指，除了生活和工作起居的預備，更重要是為重投社會建立穩固的心靈基礎，慶幸學校老師不時與靜愉一起進行覺察練習，鼓勵她認知、接受和轉化負面的情緒，重新欣賞和愛護自己。

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近日靜愉也反思己過，「想起從前自己曾涉及毒品的虧心事」，於是在老師鼓勵下，「她向主耶穌懺悔祈禱，也教她為曾傷害的對象祈禱。阿愉禱告後感到輕鬆了一點，之後更主動要求老師教她寫道歉信，預備出村後向被她傷害的人道歉。」

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靜愉4年前入讀正生書院，成為全校年紀最大的女學生，起初相當懶散，不過在老師鼓勵和信仰的幫助下，她漸漸重拾對生活的熱愛，找到人生方向，在學業成績上慢慢進步，甚至會學習照顧其他較年幼的同學。而她20歲的兒子也主動聯絡校方，在校方安排下，母子重逢。

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責任編輯：王明芳