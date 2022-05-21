【疫苗通行證】李錦滔不贊同通行證區分年齡　強調預防疫情反彈風險

▲ 李錦滔指當社會要做群體免疫，保護各類人士，便不應區分年齡。（資料圖片）

香港內科醫學院院長李錦滔今日（21日）出席電台節目時表示，現每日尚有200至300宗確診，社區仍有一定傳播鏈，但整體社會已出現抗疫疲勞，故放寬社交距離是必要的，要有適當社交及運動。但為預防反彈風險，仍有必要實施疫苗通行證，及提高長者及年輕人接種率，鼓勵他們打第3針，保護自己及身邊人。

對於早前有意見指，疫苗通行證不應強制60歲以下人士打3針，李錦滔則表示不贊同。他解釋，在科學角度而言，3針可保護自己，減低重症及死亡；全世界數據亦顯示，接種第2針後約20星期，中和抗體、T細胞已慢慢減退，不接種加強劑便是減低保護。而接種疫苗後，即使感染，病毒播出亦會減少，傳染他人亦有減少。打針後，即使感染，長新冠機會亦會減低。

而從公共衞生角度而言，李錦滔指當社會要做群體免疫，保護各類人士，便不應區分年齡。他又舉例指，在制度實施上，分年紀亦難做，「是否進入餐廳時，都要出示身份證？因為你看上去像59歲？」

本地個案的即時有效繁殖率本周曾一度突破1，李錦滔呼嘯大家不能掉以輕心，現時傳播鏈未完全截斷，仍要保持適當社交距離。他指現時本地個案多為BA.1、BA.2，是常見的Omicron。但南非已出現新變種BA.4、BA.5，他希望這些病毒不會進入香港。早前BA.2.12.1變種病毒個案流入社區，他強調市民要保持個人衞生、戴口罩、勤洗手，並要打齊3針。

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記者：黃穎津