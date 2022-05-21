【網民力量】素食店320份外賣遭棄單　梁祖堯發文籲幫襯網民一呼百應

▲ 小店有難，網民一呼百應。

疫情連年，食肆經營困難，灣仔一間素食店日前更有「客人」預訂320份外賣後，以空頭支票付賬。最終「客人」亦未有取外賣，餐廳懷疑被惡意棄單。藝人梁祖堯得悉情況後，不忍暴殄天物，在facebook發文呼籲網民「狠狠咁懲罰吓佢」。一呼百應之下，餐廳出現人龍「爆買」被棄單的外賣，最終所有事前準備後，差點就要被浪費的食材，全部售罄。網民大呼「集體好人好事」。

梁祖堯日前突然在facebook發文幫人做「免費廣告」。原來是灣仔素食店麗姐廚房「有難」。梁祖堯表示，「麗姐廚房不嬲都係我心頭號，佢係我覺得全香港最好食嘅素食店，基本上我帶任何食肉獸去食冇一個唔滿意，冇一個！」

不過，早前老闆麗姐愁眉苦面，梁解釋，「原來有客人叫咗四日大單外賣，連續四日每日80人份，麗姐要求佢落訂(都好合理啫) , 對方開頭唔肯但係後來就俾咗支票。事情發展落去你都估到第日支票兌現唔倒，對方又聯絡不上。但係食材已經預備晒，好似相中嘅彩虹腐皮卷，仲有蒸咗好多我最愛嘅芝麻糕紅豆糕，辛辛苦苦預備而家喺度將要浪費。」

最新影片推介：

梁指，「作為一個用心嘅廚師最唔想見到嘅就係浪費晒啲食材同埋心機。」故他緊急呼籲大家，「呢一兩三日可唔可以想去幫手狠狠咁懲罰下佢，呢排經營已經好困難，咁樣真係雪上加霜。」

帖文一出即有不少網民關注，不少人都留言表示會前去支持小店，其中不少人更原本已是麗姐廚房的熟客。隨後的當晚，已有許多網民在留言貼上自己「幫襯」後誘人食物的圖片。更有人拍攝到麗姐廚房外排著長長的買外賣人龍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

梁祖堯其後也在facebook更新最新情況，表示「啱啱聽返先知，多得大家支持，今日的食材已賣晒了！麗姐同囡囡好感激大家！多謝你哋咁有愛咁幫手！ 希望大家嚟緊都要支持麗姐㕑房呀！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳