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【MakeALive】MakerVille網上直播平台App登場　鏡粉建議設MIRROR演唱會直播

娛樂 13:04 2022/05/21

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

MakerVille在上月27日截九展Star Hall舉行首次記者會宣佈未來大計，席間預告推出演藝活動平台MakeALive，邀請不同的音樂人、歌手、藝人合作，舉辦大型實體演唱會、大型綜藝活動，並會活動拓展至線上直播。 

而日前MakeALive的官方Instagram「makealive.official」先後上載9張相片預告MakeALive應用程式將於今日（5月21日）正式上架！ 

CEO魯庭暉於Instagram發文大表感受，提到：「同事其實一直在努力，將『可能啦』，慢慢咁，變咗做『可能』。」 

最新影片推介：林希靈＋陳安立專訪 

5.21上架 

在早前發放的預告圖中，全新網上直播平台MakeALive是主打「全新網上直播平台 讓表演有更多可能」， 當中分唱歌、街舞、棟篤笑、綜藝、分享、劇場、運動、演奏，一共八大範疇，為觀眾帶來全新網上直播體驗。 觀眾可於App Store、Google Play下載應用程式！

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魯生曾向同事提問 

就新平台登場，身爲CEO的魯生昨晚（5月20日）於Instagram發文：

我好鐘意問同事問題：

1. 我唔明呀，如果網上live 一個演唱會， 咁會唔會只係變咗做一個「買唔到飛去現場，唯有網上睇」嘅second option㗎?我知我知，咁有得睇都好呀，但係咪真係做唔到個「就算有去到現場都想online experience 多一次嘅platform」？我再講得清楚啲，即係呢，個online platform 要俾到一啲實體現場物理上都俾唔到嘅experience。可唔可以貪心地現場同online都unique ，都會各自create 到唔同嘅value 出嚟俾觀眾架？

2. 我唔明呀，一講live show啲人就諗演唱會，係，演唱會當然係一部份，但其實有好多時，有啲表演，叫我特登去現場睇我又未必會咁神心，但有時唔覺意睇咗，先發現原來自己都幾鍾意喎。咁呢個世界演唱會以外有咁多咁多唔同嘅live performance. 有咁多咁多嘅art form 。可唔可以令「唔同嘅表演者都會搵到更多連自己都未知自己原來係觀眾嘅觀眾。」

他指同事的反應是「可能啦」，又指同事對於他後來的提問的回應是「可能啦，我做嘢先啦」、「可能啦，試吓囉」，「可能啦，改下囉」。 

他後來發現：「同事其實一直在努力，將『可能啦』，慢慢咁，變咗做『可能』」。 

鏡粉提出訴求 

在魯生的Instagram的帖文發佈後，網民、鏡粉也當然踴躍留言，當中有表示對新平台支持，又有建議新平台直播MIRROR的紅館演唱會，以滿足未可成功購票的「鏡粉」。

網民留言道：「好開心有新平台俾歌手藝人 Live」 、「嚟緊MIRROR演唱會可唔可以做網上直播呀？」、「支持，但不如首先叫貴台cam man唔好亂fing鏡頭先？」、「跪求makerville可以提供一個online experience俾海外粉」、「多謝Makeaville努力讓娛樂有更多可能」。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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