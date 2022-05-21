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【郵票發行】香港郵政7月將發行特區成立25周年紀念郵票　下半年將發行6套特別郵票

社會 12:29 2022/05/21

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香港郵政7月將發行特區成立25周年紀念郵票。

香港郵政今日（21日）公布今年7月至12月期間發行的6套特別郵票。一系列郵票的主題涵蓋香港的重要日子及本地文化藝術，各有風格。

7月份率先發行「香港特別行政區成立二十五周年」紀念郵票及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」紀念郵票。2022年為香港特別行政區成立25周年，隨為紀念香港特別行政區成立25周年及中國人民解放軍進駐香港25周年，香港郵政特別發行紀念郵品展現香港的繁榮發展。

夏日炎炎最適合享用營養豐富、有益健康，而且色澤鮮豔、味道香甜的水果。香港種植的水果種類繁多，香港郵政特以「水果」為題，發行一套6枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，為大家帶來一個清涼的夏天。

香港文化多姿多彩，香港中式長衫製作技藝在2014年及2017年先後列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，並於2021年獲列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。中式長衫源遠流長，女裝中式長衫在香港普及後，縫製技術受到東西方服裝設計影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。香港郵政以「香港中式長衫製作技藝」發行特別郵票，展示這個具有非凡歷史和文化價值的工藝。

此外，香港郵政再次以本地原創漫畫為題，發行廣為香港人熟悉的「《13点》漫畫」為主題的特別郵票。女主角13点自主、獨立、前衛、追求時尚，令作品成為本地經典漫畫之一。

香港郵政亦將發行以「恐龍」為主題的特別郵票，展示侏羅紀時代及白堊紀時代的其中數個品種的恐龍，與市民一同探索這些史前生物的奧秘。

由即日起，可於香港郵政網上購物坊「郵購網」預訂以上各款郵品；亦可到「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁了解更多詳情。凡於6月9日（星期四）或之前預訂2022年7月至12月發行的郵品，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。如欲查詢訂購事宜，可瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網站，或致電「香港郵政集郵組」熱線2785 5711。

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記者：黃穎津

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