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【打擊毒品】警搗太子兩毒窟檢市值140萬元毒品　拘5男女涉販毒、藏毒等罪

社會 12:45 2022/05/21

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警搗太子兩毒窟檢市值1,400萬元毒品，拘5男女涉販毒、藏毒等罪。（警方提供）

九龍城警區特別職務隊根據線報及深入調查，於5月19日下午約6時30分進行反毒品行動，突擊搜查太子荔枝角道168號兩個單位。

行動中，人員在兩個單位內共搜獲約1公斤懷疑海洛英、約300克懷疑可卡因、約40克懷疑大麻，約10克懷疑「冰」毒、3把開山刀、1支伸縮鋼棒、2支鋼棒、1把武士刀、1把劍及1把匕首。單位內一名44歲姓朱本地男子、一名33歲外籍女子及兩名年齡分別53及64歲外籍男子，涉嫌販毒、藏毒及藏有攻擊性武器。

此外，人員在單位附近發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，並在該男子身上檢獲約40克懷疑海洛英。該名57歲姓伍男子涉嫌藏毒被捕。

行動中檢獲的毒品總市值約140萬元。所有被捕人現正被扣留調查。

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記者：黃穎津

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