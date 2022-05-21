【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧

▲ 兒子女友的衣服，竟留在兒子家中讓兒子媽媽洗。

相見好，同住難。台灣一名媽媽日前在社交平台發文，指兒子的女友到自己家過夜後，直接將換洗衣物放入家中的洗衣籃中，讓她幫忙清洗，「上衣，牛仔褲、小可愛、甚至襪子全都留下來放我們家的洗衣籃裡要給我洗」。該台媽在帖文中批評兒子女友「不禮貌」。不過也有網民認為，可能是其兒子讓女友這樣做，如感到不滿，可詢問兒子後提出。

有台灣媽媽在Facebook群組「匿名公社」發文，質疑兒子女友將換洗衣物留在其家中的行為。她表示，「我想知道，是不是我跟不上時代，請問到男朋友或女朋友家過夜，把衣服留給對方家長洗？」

她質疑，「這樣應該是有點不禮貌吧？而且，畢竟算是外人，衣服跟對方家人一起洗，不覺得不舒服嗎？」

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這名媽媽又抱怨，兒子女友的衣物量不少，「前一次是只有一件短袖T恤，我就想說算了。這禮拜是二件上衣，牛仔褲、小可愛、甚至襪子，全都留下來放我們家的洗衣籃裡要給我洗，我就有點火大了」。她又補充，其兒子目前在服兵役，女友就是星期五、六、日來她家過夜。

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該帖文就引起網民爭議，有人指出媽媽，認為女友不應該讓男友的媽媽為自己洗衣服。不過，也有人認為，其實用洗衣機只是舉手之勞。此外，有網民指出，應該先和兒子溝通，因可能是兒子讓女友把換洗衣服放在洗衣籃。

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責任編輯：王明芳