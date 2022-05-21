【MIRROR成員】Frankie宣布與女友分手　皮皮：不涉及私人元素

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）自入行以來都大方公開戀情，與圈外女友、舞蹈員Hei拍拖10餘年，十分長情，也被看好會早日結婚。

今日（5月21日）下午，Frankie親自於Instagram限時動態宣布分手消息，震驚一眾粉絲。

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Frankie：不涉及私人元素

Frankie於IG限時動態內上載灰底白字：

我們的愛情裡



曾經的十餘年



慶幸沿途有你



愛有很多方式



換個角色相處



繼續延續下去



新的開始 新的旅程 感恩遇見 感恩有你



*感謝大家一路以來關愛 此事只涉及雙方私人關係 不涉及他人元素 我們雙方對此事 不會作出更多回應

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演Never獲讚最靚仔毒男

舞蹈員出身的Frankie於2018年參加《全民造星》且於30強止步，其後因經理人寶姐跟花姐（黃慧君）稱讚他長得帥氣，而令本來覺得他存在感低的花姐最終決定簽他成為MIRROR成員之一。

團中顏值擔當及跳舞擔當的Frankie過去不及其他MIRROR成員多演出機會，且未有Solo歌曲推出，因而被指是男團中的隱形人。

一直被指是「MIRROR隱形人」的他早前憑ViuTV劇集《IT狗》的「負皮」Never一角彈起，木獨兼心態超負面的Never令觀眾看得開心過癮，素來被稱擁有盛世美顏的Frankie更獲封為最靚仔毒男。

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