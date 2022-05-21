【單層電巴】新一代純電動單層巴士到訪安達　行駛路線增至4條

▲ 新一代純電動單層巴士到訪安達，行駛路線增至4條。 （九巴提供）

繼早前到訪筲箕灣、香港仔和華富邨後，九巴安排新一代純電動單層巴士到訪觀塘安達邨，向當區居民介紹其特色及九巴新能源巴士發展路線圖。即日起（21日），新一代電巴行駛的路線會增加至4條，包括1A 線 [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭]，進一步拓展電巴的服務範圍。

新一代電巴自上月底起，已於6號線 [荔枝角 ⇌ 尖沙咀碼頭] 、14B線 [牛頭角 ⇌ 藍田（廣田邨）] 及 203C 線 [深水埗（大坑東）⇌ 尖沙咀（麼地道）] 行走。 即日起，新一代電巴行駛路線會增至4條，新增的 1A 線 [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭] 途經彌敦道、太子道及觀塘道等九龍區核心路段，屬於受歡迎的「流水線」，九巴安排最新的電巴服務 1A 線，相信令更多市民享受到電巴帶來的零排放和寧靜等優點。

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記者：黃穎津