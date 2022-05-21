【第五波疫情】今日新增228宗確診　累計達119.7萬宗確診【不斷更新】

▲ 本港第五波疫情回穩。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（21日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:53】

6月13日起疫苗通行證將覆蓋專科門診等處所。劉家獻指，專科門診病人多為老人或長期病患，這些種類病人在新冠感染下，疫苗對他們幫助非常大。

他續指，第五波疫重症、死亡個案多無打針，現離措施實施尚有一段時間，呼籲未打針市民應盡快接種，建立屏障。

他又強調緊急情況會以救人為先，不會因疫苗通行證而不接收緊急病人。而現時急切服務及診治偶發疾病的醫療處所，包括急症室、醫管局普通科門診診所等，都不會納入相關規定。詳情即看：【下一頁】

【16:43】

上環西區電訊大廈13樓Benchmark宏思再新增4宗個案。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

蘭桂坊酒店1個環境樣本呈陽性。詳情即看：【下一頁】

【16:37】昨午收到2宗新增學校呈報

昨午亦收到2宗新增學校呈報，2人就讀同一學校同一班級，在5月18日最後上課，5月19日請病假，當時檢測陰性，5月20日快測陽陽。同班早前亦曾錄1宗個案，於5月17日呈報。詳情即看：【下一頁】

【16:33】昨增2宗BA.4個案

本港累計錄56宗BA.2.12.1個案。昨亦增2宗BA.4個案，涉2名男子，累計錄11宗BA.4個案，全為輸入個案。昨亦增3宗BA.2.12個案，涉2男1女，年齡介乎61至69歲，累計錄10宗BA.2.12個案。

【16:30】今日新增228宗確診

本港今日新增228宗確診，當中103宗屬核酸陽性、125宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.7萬宗確診。

今日錄得16宗屬輸入個案。全在抵港或檢疫時發現陽性。

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記者：黃穎津