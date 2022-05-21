【酒店爆疫】當局檢驗蘭桂坊酒店15個環境樣本　3304房間廁所抽氣扇環境樣本呈陽性

▲ 中環九如坊蘭桂坊酒店。（梁偉榮攝）

中環九如坊蘭桂坊酒店疑似爆疫，當中包括一對由美國抵港的夫婦，以及一對尼泊爾抵港的父子，檢測發現有3人感染Omicron BA.2.12.1。兩組人住的樓層不同，但座向相同，料酒店出現傳播。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，團隊昨到調查蘭桂坊酒店，取得15個環境樣本，3304房間1個廁所抽氣扇環境樣本呈陽性，同房1個空氣清新機樣本不確定，餘下13個樣本全為陰性。

歐家榮指，3304房間曾出現2宗確診個案，有抽氣扇環境樣本呈陽性是預料之內。

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記者：黃穎津