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【鏡粉前夫】鏡粉妻狂掃姜濤代言牙膏？姜糖捐牙膏矛機構盡展善心

娛樂 17:16 2022/05/21

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

人氣男團MIRROR擁有不少支持者，每當有由12子或個別成員代言、賣廣告的產品，也定必被粉絲們搶購，甚至令貨品下架，威力驚人！ 

最近，姜濤、「教主」盧瀚霆、呂爵安（Edan）代言不同品牌的牙膏，結果再有前夫因鏡粉老婆大手購入牙膏，而於群組內大吐苦水！

最新影片推介：林希靈＋陳安立專訪 

姜濤牙膏山 

網民在Facebook群組 「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中發帖，相中出現大量姜濤代言的牙膏，堆成一座小山形狀，並配合客廳內的姜濤《愛情簽證申請》大型宣傳板，儼如一個「打卡點」。 

發帖的「前夫」寫道：「係嘅係嘅係我聽錯，唔係仲有1箱，係仲有7箱」 。

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姜糖盡展善心 

帖文獲得1.4萬個讚好、超過800個回應，網民對帖文各有看法：「你間屋好大，可以再入多幾千支」、「仲多過一間細嘅超級市場存貨」、「送去社區中心派比市民幫你用啦」、「相信影完相，你會拎去捐左啲牙膏俾其他人用」。 

而其實相中的大量牙膏是由一眾十分有善心的香港、海外姜糖捐贈予機構：「飯隨偶像 善心滿載 姜糖們知道 @darlie_hk 跟姜濤 @keung_show 理念相同，今次捐贈DARLIE 好來牙膏給香港失明人協進會，跟隨偶像同行善，發放正能量 ，在疫情一齊用笑容撐過去～
謝謝踴躍支持的香港及海外的姜糖們～」。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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娛樂人物職業 娛樂行業 姜濤 Mirror

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