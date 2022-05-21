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【污水檢測】2區污水呈陽性當局派18萬快測包　涉北區華明邨、荃灣綠楊新邨等

社會 17:27 2022/05/21

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2區污水呈陽性當局派18萬快測包，涉北區華明邨、荃灣綠楊新邨等。（資料圖片）

政府今日（21日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速抗原測試包的屋苑包括：

  • 北區 — 華明邨、雍盛苑及景盛苑
  • 荃灣區 — 綠楊新邨、石圍角邨及象山邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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