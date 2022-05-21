【打擊毒品】海關截查沙田23歲可疑男搜酒店房　檢市值約62萬元毒品

▲ 海關截查沙田23歲可疑男搜酒店房，檢市值約62萬元毒品。（政府新聞處）

​香港海關昨日（20日）在沙田檢獲約330克懷疑霹靂可卡因、約200克懷疑氯胺酮、約6克懷疑硝甲西泮及約100克懷疑含有四氫大麻酚（THC）的曲奇，估計市值共約62萬元。

海關人員昨日晚上在沙田進行緝毒行動，截查一名男子並突擊搜查他租住的酒店房間，檢獲該批懷疑毒品和一批毒品包裝工具，遂把該名23歲男子拘捕。案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》（《條例》），販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關提醒公眾人士，THC屬《條例》定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有THC的產品一律被禁止。市民應留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

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記者：黃穎津