【張敬軒演唱會】許廷鏗台上世紀合照　葉巧琳送上自製廿年咸柑桔

▲ 許廷鏗張敬軒台上合照。

《THE NEXT 20 張敬軒演唱會》來到 第八、九場，軒仔請來Phil 林奕匡、葉巧琳Mischa、Alfred許廷鏗來擔任嘉賓。眾嘉賓「拜見皇上」都帶上禮物，讓軒仔每晚都滿載而歸。

Phil給軒仔做了一個咖啡menu，讓他可以教「遮遮」沖咖啡，Mischa就連媽媽家傳之寶—腌製了二十年的咸柑桔都捧來紅館。Alfred則送上自己黑膠大碟，令軒仔不禁笑言，「雖然未到七月，但真係收好多張紙製品呀！」

▲ 林奕匡送上咖啡製法。

Mischa上台時十分搞笑，「我個男人今晚有嚟，所以我唔可以以身相許，不過我將家傳之寶，我媽咪腌製二十年嘅咸柑桔帶嚟送俾你。」軒仔捧住大樽咸柑桔，驚嘆真的很重手，「真係好，我估我飲完開多二百場都冇問題，多謝『百有』，我搵日去你屋企食飯多謝你，我會斬料上嚟！」

▲ 葉巧琳送咸柑桔。

軒仔又謂一直以為Mischa是新人，原來她已經出道九年，一個歌手最難就是當過新人後，如何於漫長的歌手路上儲到好作品站上頒獎台。所以他既有紅館這個舞台，好想為這些打拼中的歌手加冕，「我相信Mischa最近已經遇上佢嘅代表作，我好想同佢一齊合唱《難道我還未夠難》！」

昨晚當Alfred出場時，他也被觀眾的叫喊聲而震憾。Alfred上來「拜見皇上」，當然也有帶禮物，軒仔笑住反問，「唔係又係紙製品嘛？」Alfred：「真係紙造喎，個包裝係紙造⋯⋯」

▲ 許廷鏗送黑膠。

原來他帶來了最新推出的黑膠大碟送給軒仔，「我呢隻唱片已經賣曬㗎啦，每一隻都有編號，你呢隻係冇嘅，不過你唔好以為我唔尊重你，冇編號係因為呢隻係第一隻印嘅唱片，所以係最特別有紀念價值。另外我知你好重視音質，呢隻碟我係搵太極德哥同我試音，而試機嗰日，佢第一隻拿出來試機嘅歌，就係你嘅歌！」

軒仔十分開心接過貴重大禮，「好開心呀，佢會成為我日後Hi-Fi試音碟。」之後Alfred又拿出即影即有相機，說要自拍留念，但因為緊張手震，弄了很久也未拍到，軒仔趁機「入位」，「自拍呢啲嘢，你下次換部Samsung上嚟就冇嘢啦。」抽水賣自己代言廣告，引得觀眾哈哈大笑。

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