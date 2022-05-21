【強制檢測】44處納入強制檢測　涉將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔、鰂魚涌康山花園

▲ （陳國峰攝）

政府今晚（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處44個指明地方的人，須接受核酸檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

至於3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

44處納入強制檢測，包括將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔、鰂魚涌康山花園等。有關檢測時間以及詳細名單，點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

1. 荃灣梨木樹邨楓樹樓

2. 屯門建生邨樂生樓

3. 將軍澳健明邨健曦樓

4. 沙田穗禾苑詠興閣

5. 石硤尾白田邨詠田樓

6. 將軍澳景明苑旭景閣

7. 葵涌安蔭邨康蔭樓

8. 將軍澳景林邨景榆樓

9. 馬鞍山富安花園 13 座

10. 大埔明雅苑明凱閣

11. 上水翠麗花園 4 座

12. 北角英皇道 117 號嘉信大廈 A 座

13. 薄扶林華富(二)邨華生樓

14. 柴灣小西灣邨瑞喜樓

15. 長沙灣李鄭屋邨信義樓

16. 牛頭角彩德邨彩賢樓

17. 黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

18. 觀塘和樂邨居安樓

19. 牛頭角彩福邨彩善樓

20. 天水圍天逸邨逸灣樓

21. 天水圍天恒邨恒欣樓

22. 屯門兆禧苑安禧閣

23. 上水太平邨平治樓

24. 將軍澳蔚藍灣畔 5 座

25. 將軍澳維景灣畔 6 座

26. 將軍澳蔚藍灣畔 1 座

27. 沙田沙田廣場 A 座金星閣

28. 筲箕灣耀東邨耀興樓

29. 柴灣興華(二)邨裕興樓

30. 筲箕灣筲箕灣中心 3 座

31. 北角七姊妺道 116-122 號兆華大廈

32. 鰂魚涌康山花園 9 座

33. 油塘油麗邨雍麗樓

34. 黃大仙樂富邨樂翠樓

35. 黃大仙樂富邨樂泰樓

36. 慈雲山慈樂邨樂信樓

37. 慈雲山慈樂邨樂誠樓

38. 牛頭角樂華南邨安華樓

39. 油塘油塘邨榮塘樓

40. 藍田平田邨平信樓

41. 九龍灣麗晶花園 2 座

42. 九龍灣麗晶花園 8 座

43. 九龍灣麗晶花園 12 座

44. 九龍灣麗晶花園 3 座

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責任編輯：伍瑋瑋