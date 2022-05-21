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【強制檢測】44處納入強制檢測　涉將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔、鰂魚涌康山花園

社會 22:02 2022/05/21

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（陳國峰攝）

政府今晚（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處44個指明地方的人，須接受核酸檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

至於3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則不需要接受強制檢測。

44處納入強制檢測，包括將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔、鰂魚涌康山花園等。有關檢測時間以及詳細名單，點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

1. 荃灣梨木樹邨楓樹樓
2. 屯門建生邨樂生樓
3. 將軍澳健明邨健曦樓
4. 沙田穗禾苑詠興閣
5. 石硤尾白田邨詠田樓
6. 將軍澳景明苑旭景閣
7. 葵涌安蔭邨康蔭樓
8. 將軍澳景林邨景榆樓
9. 馬鞍山富安花園 13 座
10. 大埔明雅苑明凱閣
11. 上水翠麗花園 4 座
12. 北角英皇道 117 號嘉信大廈 A 座
13. 薄扶林華富(二)邨華生樓
14. 柴灣小西灣邨瑞喜樓
15. 長沙灣李鄭屋邨信義樓
16. 牛頭角彩德邨彩賢樓
17. 黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
18. 觀塘和樂邨居安樓
19. 牛頭角彩福邨彩善樓
20. 天水圍天逸邨逸灣樓
21. 天水圍天恒邨恒欣樓
22. 屯門兆禧苑安禧閣
23. 上水太平邨平治樓
24. 將軍澳蔚藍灣畔 5 座
25. 將軍澳維景灣畔 6 座
26. 將軍澳蔚藍灣畔 1 座
27. 沙田沙田廣場 A 座金星閣
28. 筲箕灣耀東邨耀興樓
29. 柴灣興華(二)邨裕興樓
30. 筲箕灣筲箕灣中心 3 座
31. 北角七姊妺道 116-122 號兆華大廈
32. 鰂魚涌康山花園 9 座
33. 油塘油麗邨雍麗樓
34. 黃大仙樂富邨樂翠樓
35. 黃大仙樂富邨樂泰樓
36. 慈雲山慈樂邨樂信樓
37. 慈雲山慈樂邨樂誠樓
38. 牛頭角樂華南邨安華樓
39. 油塘油塘邨榮塘樓
40. 藍田平田邨平信樓
41. 九龍灣麗晶花園 2 座
42. 九龍灣麗晶花園 8 座
43. 九龍灣麗晶花園 12 座
44. 九龍灣麗晶花園 3 座

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責任編輯：伍瑋瑋

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