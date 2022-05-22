【封區檢測】政府圍封青衣青衣邨宜業樓　居民須晚上11時半前進行檢測【不斷更新】

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】圍封強檢青衣青衣邨宜業樓

青衣青衣邨宜業樓在下午5時起被圍封強檢，受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。政府目標是在明日約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:34】鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣沒有發現陽性個案

鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣約922名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪312戶，當中58戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進

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責任編輯：TOPick港聞組