【職業安全】立法會周三首讀職安健條例草案　羅致光指罰則沿用逾20年須加強阻嚇力

▲ 立法會周三首讀職安健條例草案，羅致光指罰則沿用逾20年須加強阻嚇力。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，政府將於周三在立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，以修訂《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，包括指定風險消減措施及安全管理要求，以及相關違法行為的三個不同嚴重級別與相關罰則。

羅致光指，是次修訂的兩條法例，由訂立時大致上沿用至今，20多年未有調整。他稱，雖然過往20年整體工業意外率有明顯下降，惟工業意外導致死亡個案數字在過往10年，一直維持在約每年20宗，並沒有下跌的趨勢。特別是對一些明顯嚴重違規而導致死亡的個案，罰款卻明顯過輕，其中更有持責者多次觸犯職安健法例而導致嚴重意外，可見條例的罰則明顯極之缺乏阻嚇力。

羅致光形容，是次修例工作十分「浩瀚」，修訂最多的部分並涉及230條條文，當中包括指定風險消減措施及安全管理要求，以及相關違法行為的三個不同嚴重級別與相關罰則。他指，雖然表面上涉及僱員的最高罰額沒有調升，但由於有共90項涉及僱員的條文調高了嚴重程度，整體的最高罰款額提升了2.2倍，相對僱主的2.4倍。

至於違反極嚴重職安健的違法行為，羅致光則建議，修訂針對僱主一般責任條文，讓勞工處以可公訴罪行形式引用該條文提出檢控，並由較高層級的法院審理。他強調，只會針對故意或罔顧後果地作出的行為或不作為而構成極高罪責，並導致工人死亡或嚴重受傷的特殊情況，才引用建議的可公訴罪行形式提出檢控。

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責任編輯：李榮忠