  • 24°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 11:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職業安全】立法會周三首讀職安健條例草案　羅致光指罰則沿用逾20年須加強阻嚇力

社會 10:56 2022/05/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

立法會周三首讀職安健條例草案，羅致光指罰則沿用逾20年須加強阻嚇力。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，政府將於周三在立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，以修訂《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，包括指定風險消減措施及安全管理要求，以及相關違法行為的三個不同嚴重級別與相關罰則。

羅致光指，是次修訂的兩條法例，由訂立時大致上沿用至今，20多年未有調整。他稱，雖然過往20年整體工業意外率有明顯下降，惟工業意外導致死亡個案數字在過往10年，一直維持在約每年20宗，並沒有下跌的趨勢。特別是對一些明顯嚴重違規而導致死亡的個案，罰款卻明顯過輕，其中更有持責者多次觸犯職安健法例而導致嚴重意外，可見條例的罰則明顯極之缺乏阻嚇力。

羅致光形容，是次修例工作十分「浩瀚」，修訂最多的部分並涉及230條條文，當中包括指定風險消減措施及安全管理要求，以及相關違法行為的三個不同嚴重級別與相關罰則。他指，雖然表面上涉及僱員的最高罰額沒有調升，但由於有共90項涉及僱員的條文調高了嚴重程度，整體的最高罰款額提升了2.2倍，相對僱主的2.4倍。

至於違反極嚴重職安健的違法行為，羅致光則建議，修訂針對僱主一般責任條文，讓勞工處以可公訴罪行形式引用該條文提出檢控，並由較高層級的法院審理。他強調，只會針對故意或罔顧後果地作出的行為或不作為而構成極高罪責，並導致工人死亡或嚴重受傷的特殊情況，才引用建議的可公訴罪行形式提出檢控。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【工業意外】中環滙豐總行2男工被困12樓高吊船　消防游繩營救
15:12 2022/05/19
【工業意外】中環滙豐總行2男工被困12樓高吊船　消防游繩營救
【工業意外】元朗25歲男工遭碎電線機夾腳　消防救出送院
18:07 2022/05/16
【工業意外】元朗25歲男工遭碎電線機夾腳　消防救出送院
【工業意外】大埔43歲男工疑被機器夾頭部送院不治　勞工處調查意外原因
10:18 2022/05/12
【工業意外】大埔43歲男工疑被機器夾頭部送院不治　勞工處調查意外原因

你可能感興趣

【工業意外】中環滙豐總行2男工被困12樓高吊船　消防游繩營救
15:12 2022/05/19
【工業意外】中環滙豐總行2男工被困12樓高吊船　消防游繩營救
【工業意外】元朗25歲男工遭碎電線機夾腳　消防救出送院
18:07 2022/05/16
【工業意外】元朗25歲男工遭碎電線機夾腳　消防救出送院
【工業意外】大埔43歲男工疑被機器夾頭部送院不治　勞工處調查意外原因
10:18 2022/05/12
【工業意外】大埔43歲男工疑被機器夾頭部送院不治　勞工處調查意外原因
工業意外 勞工及福利局 羅致光 立法會 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【MIRROR成員】Frankie宣布與女友分手　皮皮：不涉及私人元素
14:06 2022/05/21
【MIRROR成員】Frankie宣布與女友分手　皮皮：不涉及私人元素
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
14:39 2022/05/18
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍