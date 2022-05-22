【財爺網誌】陳茂波指2至4月失業率5.4%現滯後　就業市場正好轉

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

第五波疫情回穩，當局指上月失業率未能反映市場獲改善的情況，認為市民對前景毋須太悲觀，形容於茶餐廳感受到就業市場正轉好。

財政司長陳茂波今日（22日）在網誌表示，2月至4月失業率5.4%，創10個月以來新高，總失業人數增至逾20萬。但認為數據滯後，未能反映市況的改善，籲市民對前景毋須太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇。他又指出，雖然數字上未見失業率改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，認為就業市場正逐步好轉。

通脹方面，本港今年首季的基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，陳茂波認為整體上仍然溫和，主要是因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌；但是當中「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字。

以3月份的食品價格為例，升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，他估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜等食品的供應有關。不過，他預計按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。

陳茂波引述，國際評級機構標準普爾指，雖然第五波疫情嚴重影響本港首季的經濟表現，但相信本港能處理好相關的情況，政府的財政狀況亦不會明顯惡化，維持本港的信貸評級，展望穩定，又預期今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復。

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記者：陳麗娜