【經典再現】萬綺雯演《我和殭屍有個約會》電影版　黃宗澤演新一代況天祐　

▲ 萬綺雯為撐夫，將出山演出《殭屍》電影版。

亞視神劇《我和殭屍有個約會》於98年首播後，6年間一共拍了3輯，至今依然是套令觀眾津津樂道的劇集。

而近日有指《我和殭屍有個約會》 將會被翻拍成電影，並找來《我和殭屍有個約會》主創陳十三執導，萬綺雯為撐丈夫陳十三更將參演一角。

至於劇中靈魂人物驅魔少女「馬小玲」一角將由吳千語飾演，而「況天祐」由黃宗澤飾演。

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▲ 《我和殭屍有個約會》為亞視經典作。

吳千語成新一代馬小玲

據傳《我和殭屍》電影版改名《我和馬小玲有個約會》，傳聞將於今年10月在港開拍，由萬綺雯丈夫陳十三擔任監製、編劇及導演。

當年陳十三為此劇創作出一個穿短裙、長靴和貪錢的驅魔師「馬小玲」，有報道指原打算找薛凱琪演「馬小玲」一角，惟製作方斟談不成，最終改由吳千語演出此角，而吳千語擁有一雙修長美腿，演山此角勝任有餘。

另一靈魂人物「況天祐」將由黃宗澤飾演，至於萬綺雯也會在戲裡客串一角，兩代「馬小玲」出現於電影中。

經典港劇《我和殭屍有個約會》至今開播近24周年，亞視於1998年11月30日播映，由梁立人和陳十三創作，尹天照、萬綺雯、楊恭如、陳啟泰、吳廷燁、張文慈、杜汶澤等人所主演，以那個年代來說，劇集故事夠創新，大講斬妖除魔，主線脈絡清晰，可說是一套高質的港劇。

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成亞視經典作

當年《殭屍》首播時，跟TVB台慶劇《烈火雄心》大結局對撼半小時。雖然劇集最終得10點收視，縱然《殭屍》結局播出時僅得10點收視，卻贏到一少口碑。

及至2000年3月《我和殭屍有個約會II》播出後終於爆發，TVB即以《創世紀II天地有情》迎戰，最終《殭屍》結局當天獲得最高收視22點，佔該時段六成收視，打破了TVB慣性收視定律，成為亞視的經典作。

但是於2004年播映的《我和殭屍有個約會》，由於故事難懂，情節亦較前兩輯天馬行空，令觀眾較難接受，故此劇聲勢不如前兩輯。

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亞視重拍《我和殭屍有個約會》 馬小玲萬綺雯已成無綫花旦

當年《我和殭屍有個約會》萬綺雯於每集均穿起短裙大show長腿，人氣急升成宅男女神。

此外，當中馬小玲出招時，讀出九字真言「臨兵鬥者皆陣列在前」及做手印，亦令人形象深刻。

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