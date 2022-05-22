【及早注意】BRCA基因突變癌病人親屬為患癌高風險　機構推免費檢測諮詢輔導

▲ BRCA基因突變癌病人親屬為患癌高風險，機構推免費檢測諮詢輔導。（梁偉榮攝）

癌症病人互助組織「同路人同盟」於今年1月進行網上問卷，邀請與BRCA基因突變相關的100位癌症患者參與，調查發現，約7至8成癌症患者不知道BRCA基因突變與前列腺癌及胰臟癌有關，大部份癌症患者只認識它跟乳癌及卵巢癌有關；帶有BRCA基因突變癌症患者的血緣親屬，他們也是患癌的高風險人士，「同路人同盟」推出「家族BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導資助計劃」，共有50個名額，讓合資格人士免費接受相關服務。

臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂指出，BRCA基因是抑制腫瘤的基因，當它出現突變便會增加惡性腫瘤形成的機會，包括乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌等，還有機會遺傳給下一代。而且，上述四類癌症患者如帶有BRCA基因突變，對鉑類化療及標靶藥物PARP抑制劑有較理想治療反應，故此，認識BRCA基因突變對預防、管理及治療癌症乃非常重要。

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帶有BRCA基因突變的前列腺癌患者50歲的羅先生表示，在2020年因為尿頻影響睡眠求診，經過檢查後，發現患上前列腺癌，而且癌細胞已擴散至身體多個地方，當時醫生安排BRCA基因測試，結果證實帶有BRCA基因突變。幸好，經過化療及電療後，腫瘤已經明顯消失，癌指數由三位數跌至個位數，目前繼續接受荷爾蒙治療及服用紓緩徵狀的藥物。他指，由於BRCA基因突變可能具有遺傳性，所以勸姊妹接受檢查；亦會待兒子成年後，建議他接受BRCA基因測試及身體檢查，以預早做好風險管理。

60多歲盧女士帶有BRCA基因突變的卵巢癌，在2017 年確診卵巢癌，接受手術及化療，惟在2019年復發， 完成化療後，再接受標靶藥物治療。盧女士在醫生建議下接受BRCA基因測試，測試結果是陽性，證實帶有具遺傳性的BRCA基因突變，她女兒當時亦有登記BRCA基因檢查及進行遺傳諮詢輔導，幸好檢測結果是陰性。盧女士目前持續接受標靶治療，體重及身體狀況也回復到患病前的狀況，還可以照顧兩名年幼孫女。

調查亦發現，逾一半前列腺癌及胰臟癌患者不知道BRCA基因突變可遺傳給下一代，同路人同盟秘書陳偉傑先生表示，癌症患者的家人也需要支援，因為他們也是患癌的高風險人士。目前，醫學界建議帶有BRCA基因突變癌症患者的血緣親屬，也接受BRCA基因測試，以了解個人患癌風險，並於測試前後接受遺傳諮詢輔導。

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉指，遺傳諮詢輔導可幫助接受檢測人士了解檢測的意義，及解讀檢測結果，並且為治療或疾病管理提供建議，「倘若BRCA基因檢測結果為陽性，代表患上癌症機會較高，但透過調整生活習慣及身體檢查計劃，可把癌症對健康的威脅減至最低。」

「同路人同盟」指，帶有BRCA基因突變的癌症患者，其家人可能遺傳了基因突變而容易患上癌症。為了鼓勵帶有遺傳性BRCA基因突變癌症患者的家屬盡早為個人健康籌謀，現推出「家族BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導資助計劃」，共有50個名額，讓合資格人士免費接受相關服務。

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記者：李榮忠