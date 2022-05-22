【生命鬥士】患先天性膽管閉塞病情惡化命危　5歲小予恩肝衰竭家人盼度過危險期

▲ 患先天性膽管閉塞病情惡化。小予恩肝衰竭危在旦夕，家人盼奇蹟出現。

本港5歲女童小予恩患先天性膽管閉塞，其家人昨日（21日）在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」表示，小予恩本月20日因心跳及血壓過低而需入ICU，更出現肝臟衰竭、無法再進行肝移植手術。家人呼籲網民一同為小予恩祈禱，盼其度過危險期。

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無法進行移植手術 換肝名單除名

小予恩肝臟病情於今年起持續惡化，醫生已告知因肝門靜脈栓塞，小予恩無法進行肝移植手術，已從換肝名單上剔除。因肝臟無法排毒和製造凝血因子，有內出血風險，小予恩病情急轉直下。

家人引述醫生的話，表示肝硬化原是慢性疾病，但如有突發細菌感染，會危及生命。而小予恩目前也只能盡力治療，讓肝細胞能及時再生，否則小予恩不排除在短時間內離世。病情與時間競賽中，家人呼籲網民為小予恩祈禱：

請大家為她向主耶穌禱告！只要她肝臟不再持續惡化，膽紅素降下和恢復凝血功能，脫離危險期，她仍然能夠活下去！

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在2017年，當時僅僅11個月的小予恩在瑪麗醫院接受肝臟手術後，原本獲指手術成功，但未如術前安排入深切治療部（ICU），只安排小予恩轉到普通病房，及後病情急轉直下，護士誤以為監察儀器壞，小予恩一度心臟和呼吸停頓，導致輕至中度腦受損。

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責任編輯：羅嘉欣