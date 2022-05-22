【指定診所】明日再有8間指定診所停止運作　周二將恢復普通科門診服務【附名單】

▲ 明日再有8間指定診所停止運作，周二將恢復普通科門診服務。（資料圖片）

繼早前八間指定診所停止服務後，醫管局明日（23日）起轄下再有8間指定診所停止運作，並於5月24日起恢復該8間指定診所的普通科門診診所服務。

▲ 明日再有8間指定診所停止運作。

醫管局發言人指，醫管局一直密切留意疫情變化，並按疫情需要調整服務。考慮到市民對普通科門診服務的需求及最近的疫情發展，醫管局會分階段停止新冠病人指定診所服務並恢復普通科門診服務。繼早前八間指定診所停止服務後，再多八間指定診所會於明日（23日）起停止服務，並在全面消毒清潔後，於5月24日起恢復普通科門診診所服務，而戴麟趾夫人普通科門診診所亦會於同日起恢復其夜間門診服務。

醫管局發言人表示，有關指定診所停止服務後，醫管局會維持七間指定診所的服務，以繼續支援社區確診病人。病人或其家人/照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電相關診所或透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約指定診所」功能預約。」

截至5月21日下午5時，醫管局轄下的2019冠狀病毒病確診個案指定診所已為超過123,400人次提供醫生診症服務，當中超過17,600人次為經「關愛預約專線」預約服務的較高風險確診病人。

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責任編輯：李榮忠