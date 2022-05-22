【第五波疫情】今增237宗確診個案　當中25宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（22日）出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】

黃竹坑港大同學會書院暫無呈報新個案，周一全校照常上實體課，詳情即看【下一頁】。

【16:45】

46歲新加坡抵港男子，曾在居住地貝沙灣的會所做運動，當局未知該男子在運動期間有否戴口罩。

【16:41】

劉家獻指，512名確診病人留醫，當中37名今日新增的。有90名在隔離病房，昨日沒有新呈報的危殆個案，有一宗新呈報的嚴重個案。

【16:38】酒店、宏思群組再多3人染疫

中環九如坊蘭桂坊酒店群組方面，早前確診的64歲美國抵港婦曾到太古城麥當勞，同時段到訪一家三口染疫，涉及41歲女性、2名分別8歲及9歲男童，詳情即看【下一頁】。

宏思再新增3人染疫，涉2名學生及46歲男職員，累計共24宗個案，詳情即看【下一頁】。

【16:36】

昨沒有新增2宗BA.4、BA.5、BA.2.12個案；沒有新增院舍個案；沒有學校確診呈報個案；亦沒有死亡個案，累計9,157宗死亡個案，病死率維持0.765%。周五(13日)起社署為3000名院友檢測，當中發現10宗確診，惟CT值非常高，料屬復陽個案，當局未來一至兩天會再覆檢。

【16:30】今日新增237宗確診

本港今日新增237宗確診，當中94宗屬核酸陽性、143宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.7萬宗確診。

今日錄得25宗屬輸入個案。有13宗在抵港時發現陽性，有10宗於檢疫酒店確診，其中8宗由美國抵港。1宗是第9日在社區檢測中心檢測為不確定，隨後確定為陽性，涉及5月11日由澳洲抵港的41歲男子，今年3月曾在澳洲確診，CT值高，初步被界定為復陽個案。

另一宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，46歲男性亦由新加坡抵港，早前未曾確診，CT值23至24，已打3針，居住貝沙灣南岸，暫未知感染源頭，在交易廣場工作，5月19日7時至8時，到貝沙灣會所做運動，詳情即看【下一頁】。

【湊得輕鬆啲】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退 港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜