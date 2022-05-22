【非常港媽】懲罰阿仔扭計要「睇電視送飯」　港媽出街帶走全部遙控迫兒睇喪屍片

▲ 一名港媽為懲罰兒子扭計要「睇電視送飯」，留下兒子在家並帶走全部遙控，迫兒子只能看喪屍片。

小朋友扭計要「睇電視送飯」，令不少港媽感到束手無策。有港媽出動非常手段去懲罰兒子，只帶女兒外出家庭聚餐，留下扭計的兒子在家看電視，但只准看喪屍片，更沒收全部遙控帶出街，不讓兒子轉台熄機。

該名港媽的妹妹在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，講述家姐育有一子一女，有日晚上家庭聚餐時，家姐只帶同細女出席，留下大仔在家。家姐甫到達妹妹家時，即很自豪地說︰

我做咗一樣好癲嘅事，我拎哂啲遙控出街！

原來家姐當日叫大仔吃午飯時，大仔回答她：「我要睇電視先食」，激到家姐發癲，禁止他進食不特些，還拒絕帶他出去家庭聚餐。家姐知道兒子「最驚恐怖嘢」，出門前開電視播喪屍片，更取走全部遙控出街，迫兒子只能一直看喪屍片。

最新影片推介︰

食到差不多八時，家姐致電老公問是否是回到家中，「套喪屍片播到第幾集」？老公卻回覆「播播下停咗」，令家姐非常好驚訝，不明為何會停止播放。

網民斥對孩子造成心理陰影

帖文引起網民聲討事主教養方式好有問題，怎可以這樣恐嚇小朋友，有機會造成心理陰影。有網民亦取笑事主愚蠢，沒有遙控都可以關電視！點擊圖片即睇更多網民留言︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳