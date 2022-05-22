【MIRROR成員】「黃牛騙局」後姜濤任嘉賓餵薯條　張敬軒大讚姜B：一直進步

▲ 姜濤為張敬軒演唱會任嘉賓。

張敬軒近日為紅館演唱會補場，早前曾有黃牛黨傳出姜濤會擔任嘉賓，而昨晚（21日）姜濤真的現身軒仔的演唱會，席間姜濤餵軒仔食薯條，軒仔更得戚說：「呢啲福利得我有！」

另外軒仔自爆四年前已認識姜B，大讚姜濤乖仔勤力好學，一早已經「買佢贏」，當中姜濤更獲軒仔加持，睇好他很快開紅館個唱，當中軒仔說：「我相信離你個唱唔遠㗎啦。」

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▲ 姜濤昨晚現身軒公個唱。

張敬軒姜濤音樂交流

張敬軒演唱會補場昨晚來到第10場，軒仔請來姜濤任嘉賓，姜濤跟ERROR成員梁業低調入場，於台下欣賞軒仔演唱，另外姜媽也來捧場，當見到媒體拍照時，更開心揮手。

於嘉賓環節，軒仔介紹姜濤出場。姜濤佩戴卡地亞美洲豹系列鑽石耳環、戒指及項鍊，魅力四射，閃耀紅館舞台。

軒仔直言兩人於4年前已認識，交換電話後有保持聯繫，而姜濤予他感覺是怕醜仔一名，但不時詢問他關於唱歌、音樂的問題，每當有剛拍好的MV和錄好的新歌，姜濤都會給軒仔聽，希望前輩給予意見。

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軒仔對姜B讚不絕口：「佢一路未停止過令自己進步，我覺得佢好叻，佢有齊鬥志，亦懂得將勤補拙。我當時回咗佢一個信息，我話：『加油呀，我買你贏！』呢兩年我好開心，佢成為咗獨當一面嘅歌手。」

軒仔續稱：「雖然成名路上，要接受各種讚美同批評，喺佢呢個年紀嚟講唔容易，但我相信佢可以勇往直前，成為一個成功歌手，今晚好開心請咗佢嚟同我一齊唱歌！」

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在一片歡呼聲下，穿著黑色西裝的姜濤登場，之後兩人合唱一曲《斷點》，唱完歌，軒仔笑姜濤還要那麼害羞，姜B式靦腆即刻出現，不懂回應，只懂得笑住講多謝，繼而定一定神才開口，「我記得前一排有黃牛話我會做嘉賓……嗰時未有我做嘉賓呢件事，我就諗不如將錯就錯……」

軒仔謂幸好姜濤未離港，才可以來支持他，他亦繼續大讚這位後輩，軒仔說：「姜濤真係一個好得意嘅男孩子，每一個同佢合作過嘅前輩都喜歡，因為佢工作用心、又謙厚、又肯學。你一定要加油，你睇今晚現場觀眾歡迎你個聲勢！我相信離你個唱唔遠㗎啦。」

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姜濤獨唱《Master Class》

姜濤亦十分有心，知軒仔做演唱會冇啖好食，所以帶了自己最喜歡的食物來作為禮物，捧出「漢堡包及薯條」，軒仔見禮物「嘩」一聲笑出來，「之前好多人送紙製品俾我，終於有啲實用又食得落肚！仲係繼續澱粉質！」

姜濤順手執起薯條，送到軒仔嘴邊，「你可以一陣或者演唱會後食……」

軒仔大笑，張嘴接過薯條，向現場觀眾笑道：「我真係話你知！呢啲福利得我有！哈哈。」引得不少姜糖及觀眾嘩聲四起，羨慕不已。接著姜濤在觀眾歡呼聲中，再獨唱了《Master Class》。