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【晚餐陷阱】港人常OT至深夜晚膳易致肥　營養師建議輕食料理控制熱量

保健美顏 15:41 2022/05/22

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港人常OT至深夜晚膳易致肥，營養師建議輕食料理控制熱量。

港人常超時工作，經常至深夜才吃晚飯，吃完不過多久就睡覺。註冊營養師張雅媛建議晚餐可選擇的輕食料理，避免攝取熱量超標導致肥胖。

最新影片：

傳言有指睡前2、3小時吃晚餐容易致肥，脂肪積聚肚腩，註冊營養師張雅媛則釐清謬誤，表示因每人熱量攝取量不同，若整日所攝取熱量不超出所需，體重便不會輕易增加。若一人每日需要2000卡路里，而當日攝取了2500卡路里，才會有多出500卡熱量儲存在體內。而每3500卡路里就等於1磅脂肪，以一週7天計算，每日攝取多於500卡路里，一週後就會多了1磅脂肪！

零食比正餐更易致肥

不少人覺得太晚吃飯會致肥，因此改吃小食，感覺份量少就不會有問題，但實際上零食的熱量不容輕視。張雅媛指出，港式小吃例如一底格仔餅，就有大約440卡路里，相當於兩碗飯熱量！而且吃零食會選不同款式，當所有零食加起來，即使不到像吃飯一樣飽肚，熱量卻已隨時超標。

張雅媛建議晚餐可選擇輕食，避免攝取過多卡路里。最好盡可能不要太晚進餐，否則先不論致肥，起碼也會對消化系統造成負擔。

輕盈之選

  • 提子包
  • 腿蛋包
  • 雪菜肉絲湯米粉
  • 白魚蛋米粉

邪惡之選

  • 小籠包
  • 糯米雞
  • 牛腩麵
  • 煎釀三寶＋5粒燒賣

點擊大圖查看每食用份量卡路里：

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責任編輯：羅嘉欣

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