【腎臟移植】腎衰患者兩度獲家人捐腎　感恩生命有「Take three」

▲ （左起）伍妙琼、伍妙莊、伍妙敏。（譚以諾攝）

香港去年逾2000人輪候換腎，但只有約70人得到腎捐贈，其中接受活體腎移植的只有15人。有患腎衰竭37年的患者，先後兩次得到家人活體捐腎，形容很感恩「生命有take two、take three」，又指捐腎的家人多年來均健康如常，冀透過自身經驗修正市民對活體腎移植的誤解。

現年60歲的伍妙敏，1985年23歲時因持續疲倦並久咳等就醫，獲告知確診末期腎衰竭，且「要洗一世腎，除非有人捐腎畀你」。她形容當時很震撼，感覺直墮谷底，同時作為「大家姐」也更多擔心連累家人。

惟當時22歲的二妹伍妙莊立刻提出願意捐腎，將她在谷底「撈起」。「至親喺眼前得返半年命，有方法救我就畀」，伍妙莊直指，當時未有半點猶豫，「我自己本身好健康，所以唔擔心，無諗過手術會唔成功，最重要係救佢」；不過亦坦言，後期確曾擔心手術後體力是否能夠應付護士的工作，惟術後康復迅速，未有任何影響，多年來複診亦沒發現任何問題，「唔講人地唔知我得一個腎」。

二妹的腎讓伍妙敏重獲新生，可以重回職場正常生活之餘，也讓她可組織家庭；碰巧的是，其大兒子的出生日期與二妹為同一日，猶如二妹給予生命般微妙。

不過，到2016年伍妙敏的腎功能急劇下跌，二度腎衰竭，需要再洗腎等；伍妙敏指，當初換腎時護士已告知一般換腎後，腎臟可以用20年已經很好，而其腎臟用了30年方衰竭，已感很滿足，亦認為接下來只要欣然的接受所需的治療便可。

面對姐姐第二次腎衰竭，伍妙莊笑言「好彩我地姐妹多」。她們的細妹伍妙琼，得悉情況後已自行到醫院檢查，確定適合捐腎便挺身而出。伍妙敏坦言，自己起初並不贊成，因細妹當時經已40多歲，身體亦有一些毛病，但細妹卻指「唔想兩個姨甥無左媽媽」而堅持。

伍妙琼就指，自己從未擔心過術後恢復問題，因之前捐腎的二姐一直很健康，亦會每年檢查，是個很好的樣板，唯一擔心的是姐姐是否能夠接受新腎；所幸一切順利，2人現時均恢復健康、工作及生活也一切順利。

伍妙敏稱，「生命有take two、take three，已經沒有什麼盼望，只會每天祈禱感謝天父畀我有生命氣色」，現在也只望盡己所能去幫助別人。因此，她自資出版書籍《我有4個腎》，並捐出5000本供慈善認購，將所籌得的22萬元全數捐予香港移植運動協會，為腎病病人籌辦運動訓練及健康講座等。

她亦冀透過自己的經歷，修正大家對告知活體腎移植的誤解，讓市民明白活體捐腎並不會影響捐贈者健康，望欲為家人捐腎的人士可以減少顧慮。

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記者：黃小冰