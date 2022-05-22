【校企合作】中大「在學在職」計劃實習階段展開　新學年加入大灣區合作企業

▲ 中大舉行「在學•在職計劃」啟動禮。（中大提供圖片）

中文大學本學年推出全港唯一校企合作教育計劃，名為「在學•在職計劃」，計劃現展開實習階段。中大今日（22日）表示，首屆課程反應熱烈，現已開始籌備2022/23學年「在學•在職計劃」，尋找更多擁有共同目標和願景的合作夥伴加入，包括聯繫大灣區內的企業，為學生提供在內地工作的寶貴機會，稍後公布詳情。

中大校長段崇智於啟動禮上表示，有別於一般實習或學習體驗計劃，「在學•在職計劃」讓學生深入體驗職場的生活，除賺取學分，更可於過程中建立軟技巧、了解行業前程及擴展人際網路，計劃也為企業提供優秀人才招募渠道，並能與大學加強聯繫，攜手為香港未來的經濟發展作出貢獻。

投資推廣署為是次計劃的企業合作夥伴之一，並會繼續大力支持此計劃，以促進本港人力資源發展。投資推廣署署長傅仲森鼓勵學生把握機會，裝備自己，並為香港發展作出貢獻，他期望學生透過是次計劃，擴闊眼界，豐富閱歷、人脈與經驗，為自己的事業謀求更好的發展。

中大醫學院生物醫學本科課程3年級生黃顯鈞表示，計劃為其提供學習專業軟技能的機會，如培養適應能力、應對職場挑戰和建立人脈網絡，長達6至8個月的全職實習讓他們能夠為公司作出更有意義的貢獻，也是一個寶貴的平台讓其在職場與業界領袖和同事交流。

計劃為學生提供6至8個月全職、設學分的全職有薪實習課程，首年讓學生投身超過60間覆蓋金融、快速消費品產業，政府及公營機構和初創公司等不同專業範疇的企業；計劃亦提供工作坊及培訓課程，確保學生具備在職場上取得成功所需的軟技巧、人際網路和職場知識。計劃詳情可瀏覽中大網頁https://coop.cuhk.edu.hk/。

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記者：馮琪雅