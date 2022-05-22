  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 17:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】疫苗到戶接種已收到逾2.3萬個登記　今周將開展第二輪到戶接種

社會 16:00 2022/05/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

疫苗到戶接種已收到逾2.3萬個登記，今周將開展第二輪到戶接種。（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權今日（22日）在社交平台表示，前日與全港社區抗疫連線的義工會面，向他們表達謝意，亦期望藉着面對面的傾談，從他們的經驗和意見分享，更深入了解前線人員的抗疫實況，有助制定更「貼地」的政策措施。

聶德權指，截至上周五，疫苗到戶接種服務已收到逾23,000個登記，這4星期當局走訪了全港18區，為接近10,000人上門打針，當中8,400人屬第一針接種。局方將由今周開始展開第二輪到戶接種，主力為到期的已登記市民打第二針，之後還會有第三針和第四針。

聶德權表示，接種疫苗是當前受到感染後降低患上重症及死亡風險的最有效方法，從去年2 月底起推動疫苗接種，一路走來，從不鬆懈，按形勢調整服務安排，由開設社區疫苗接種中心到私家診所參與，外展接種服務走訪各區、再到流動接種車，以至到戶打針，逐步推動，應對不同市民的需要，現時第二針接種率九成在望，第三針接種人口逾五成。

聶德權強調，每一位義工的付出都十分重要，他們的分享都彰顯了政府與民間合力團結抗疫的精神，反映地區力量、官民合作以及統籌協調工作的重要性，是建設香港的重要元素。當局會繼續在此良好基礎上，進一步加強特區政府與民間團體的緊密聯繫，建立一套可隨時服務社群的義工系統。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【指定診所】明日再有8間指定診所停止運作　周二將恢復普通科門診服務【附名單】
今日 12:11
【指定診所】明日再有8間指定診所停止運作　周二將恢復普通科門診服務【附名單】
【財爺網誌】陳茂波指2至4月失業率5.4%現滯後　就業市場正好轉
今日 11:25
【財爺網誌】陳茂波指2至4月失業率5.4%現滯後　就業市場正好轉
【安心出行】資科辦安心出行電話熱線明日投入服務　每日上午7時至晚上9時運作
今日 11:23
【安心出行】資科辦安心出行電話熱線明日投入服務　每日上午7時至晚上9時運作

你可能感興趣

【指定診所】明日再有8間指定診所停止運作　周二將恢復普通科門診服務【附名單】
今日 12:11
【指定診所】明日再有8間指定診所停止運作　周二將恢復普通科門診服務【附名單】
【財爺網誌】陳茂波指2至4月失業率5.4%現滯後　就業市場正好轉
今日 11:25
【財爺網誌】陳茂波指2至4月失業率5.4%現滯後　就業市場正好轉
【安心出行】資科辦安心出行電話熱線明日投入服務　每日上午7時至晚上9時運作
今日 11:23
【安心出行】資科辦安心出行電話熱線明日投入服務　每日上午7時至晚上9時運作
疫情 疫苗 聶德權 香港 公務員事務局 社交平台 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
14:39 2022/05/18
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧
15:49 2022/05/21
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧