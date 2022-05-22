【疫苗接種】疫苗到戶接種已收到逾2.3萬個登記　今周將開展第二輪到戶接種

▲ 疫苗到戶接種已收到逾2.3萬個登記，今周將開展第二輪到戶接種。（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權今日（22日）在社交平台表示，前日與全港社區抗疫連線的義工會面，向他們表達謝意，亦期望藉着面對面的傾談，從他們的經驗和意見分享，更深入了解前線人員的抗疫實況，有助制定更「貼地」的政策措施。

聶德權指，截至上周五，疫苗到戶接種服務已收到逾23,000個登記，這4星期當局走訪了全港18區，為接近10,000人上門打針，當中8,400人屬第一針接種。局方將由今周開始展開第二輪到戶接種，主力為到期的已登記市民打第二針，之後還會有第三針和第四針。

聶德權表示，接種疫苗是當前受到感染後降低患上重症及死亡風險的最有效方法，從去年2 月底起推動疫苗接種，一路走來，從不鬆懈，按形勢調整服務安排，由開設社區疫苗接種中心到私家診所參與，外展接種服務走訪各區、再到流動接種車，以至到戶打針，逐步推動，應對不同市民的需要，現時第二針接種率九成在望，第三針接種人口逾五成。

聶德權強調，每一位義工的付出都十分重要，他們的分享都彰顯了政府與民間合力團結抗疫的精神，反映地區力量、官民合作以及統籌協調工作的重要性，是建設香港的重要元素。當局會繼續在此良好基礎上，進一步加強特區政府與民間團體的緊密聯繫，建立一套可隨時服務社群的義工系統。

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責任編輯：李榮忠