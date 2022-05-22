  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (週日) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚　媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多

娛樂 16:45 2022/05/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

炎明熹還錦還鄉，返汕頭探望家人。

炎明熹（Gigi）近日正於內地參加無綫與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》，Gigi憑翻唱已故歌手陳僖儀經典作《蜚蜚》點擊次數逾百萬次，力壓一眾香港歌手，成功打入內地市場。

去年炎明熹於《聲夢傳奇》套冠時，曾哭訴表示很掛念在內地生活的家人，今次炎明熹趁工作空檔跟家人團聚，日前TVB節目《東張西望》直擊她的汕尾之旅，炎媽媽見到愛女努力付出的成果，忍不住哭了出來，當中炎媽媽說：「我知道特別不容易。」

【聲生不息】炎明熹《蜚蜚》6日逾110萬點擊　Gigi與楊千嬅合唱《勇》感覺如女兒

炎明熹於內地參加《聲生不息》。

Gigi媽媽感欣慰

片段所見，炎明熹返到老家即跟媽媽和妹妹來個愛的抱抱，步入屋內，即逐一跟爺爺嫲嫲、公公婆婆打招呼，一眾長輩見到炎明熹返家，都開心不己，當中公公即：「回來啦，乖呀。」

其後Gigi即說：「今天有樣東西給爸爸媽媽看，你們先坐。」，Gigi隨即於行李喼內拿出《聲夢傳奇》的獎座，Gigi把奬座交給媽媽，隨即說：「我在電視說要跟你們講，」

當炎媽媽見到女兒的獎座時，深明女兒為此付出不少，她忍不住喊出來兼說：「你真的付出了很多很多，真的很不容易，我知道特別特別不容易。」

Gigi也眼紅紅說：「她搞到我都想哭，我不會哭，我的媽，眼淚這麼多。」最後連續嫲嫲亦喜極而泣，Gigi即安撫嫲嫲。

另外，Gigi家人為她準備不少家鄉小食，包括層糕粿，而Gigi更跟嫲嫲學整傳統特色小食鹹茶。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

自小與姑媽姑丈生活

現年17歲的炎明熹在香港出世，父母是內地人，家中有一對弟妹，而Gigi自小跟姑媽姑丈一家生活。

Gigi父母熱衷唱歌，於姑丈的鼓勵下，Gigi往音樂學校學唱歌，之後更參加不少歌唱比賽。

在2018年，年僅13歲的 Gigi曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍以及「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1

與父母團聚

由於自小來港生活，Gigi只可在放長假期才返內地與父母團聚。

自去年爆疫封關後，Gigi已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在奪得冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，在場得親人也哭了出來。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
10:07 2022/05/19
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
【聲生不息】Mike安崎貼身合唱《夏日傾情》　千嬅被祖藍笑年長即皺眉反撃
15:21 2022/05/15
【聲生不息】Mike安崎貼身合唱《夏日傾情》　千嬅被祖藍笑年長即皺眉反撃
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
17:00 2022/05/15
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔

你可能感興趣

【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
10:07 2022/05/19
【聲生不息】曾比特平常心面對評論　Mike圓夢出碟感激媽媽支持
【聲生不息】Mike安崎貼身合唱《夏日傾情》　千嬅被祖藍笑年長即皺眉反撃
15:21 2022/05/15
【聲生不息】Mike安崎貼身合唱《夏日傾情》　千嬅被祖藍笑年長即皺眉反撃
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
17:00 2022/05/15
【聲生不息】炎明熹李克勤師徒對決　Gigi護士媽媽謹守崗位抗疫致母女分隔
炎明熹 娛樂人物職業 歌手 聲夢傳奇 聲生不息 After Class 東張西望 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
14:39 2022/05/18
【食用安全】處理食物10大常犯錯誤　美國疾控中心：生肉不能洗不宜室溫解凍
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧
15:49 2022/05/21
【家教問題】兒子女友過夜衣物留洗衣籃　媽媽嬲爆網上發帖大鬧