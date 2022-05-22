【聲生不息】炎明熹攜《聲夢》獎座跟家人重聚　媽咪見證Gigi成就爆喊：你付出很多

▲ 炎明熹還錦還鄉，返汕頭探望家人。

炎明熹（Gigi）近日正於內地參加無綫與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》，Gigi憑翻唱已故歌手陳僖儀經典作《蜚蜚》點擊次數逾百萬次，力壓一眾香港歌手，成功打入內地市場。

去年炎明熹於《聲夢傳奇》套冠時，曾哭訴表示很掛念在內地生活的家人，今次炎明熹趁工作空檔跟家人團聚，日前TVB節目《東張西望》直擊她的汕尾之旅，炎媽媽見到愛女努力付出的成果，忍不住哭了出來，當中炎媽媽說：「我知道特別不容易。」

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▲ 炎明熹於內地參加《聲生不息》。

Gigi媽媽感欣慰

片段所見，炎明熹返到老家即跟媽媽和妹妹來個愛的抱抱，步入屋內，即逐一跟爺爺嫲嫲、公公婆婆打招呼，一眾長輩見到炎明熹返家，都開心不己，當中公公即：「回來啦，乖呀。」

其後Gigi即說：「今天有樣東西給爸爸媽媽看，你們先坐。」，Gigi隨即於行李喼內拿出《聲夢傳奇》的獎座，Gigi把奬座交給媽媽，隨即說：「我在電視說要跟你們講，」

當炎媽媽見到女兒的獎座時，深明女兒為此付出不少，她忍不住喊出來兼說：「你真的付出了很多很多，真的很不容易，我知道特別特別不容易。」

Gigi也眼紅紅說：「她搞到我都想哭，我不會哭，我的媽，眼淚這麼多。」最後連續嫲嫲亦喜極而泣，Gigi即安撫嫲嫲。

另外，Gigi家人為她準備不少家鄉小食，包括層糕粿，而Gigi更跟嫲嫲學整傳統特色小食鹹茶。

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自小與姑媽姑丈生活

現年17歲的炎明熹在香港出世，父母是內地人，家中有一對弟妹，而Gigi自小跟姑媽姑丈一家生活。

Gigi父母熱衷唱歌，於姑丈的鼓勵下，Gigi往音樂學校學唱歌，之後更參加不少歌唱比賽。

在2018年，年僅13歲的 Gigi曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍以及「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍。

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與父母團聚

由於自小來港生活，Gigi只可在放長假期才返內地與父母團聚。

自去年爆疫封關後，Gigi已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在奪得冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，在場得親人也哭了出來。

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