【群組個案】涉課堂除口罩大聲說話致超級傳播　宏思再新增3人染疫累計24宗個案

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本港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（22日）出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，上環西區電訊大廈13樓Benchmark宏思再新增3宗個案，包括2名學生及1名職員，職員為一名46歲男子，5月21日出現病徵，同日強檢樣本呈陽性，他沒有與學生有接觸，但有與早前染疫的職員有接觸。

2名學生分別為一名無病徵在5月20日快測陽性，另一名5月18日出現病徵，同日快測陽性，其中一名同學都曾到上環「譚仔三哥米線」。宏思累計共24宗個案，涉22學生2職員，皆在5月13日至21日發病；上環「譚仔三哥米線」則新增一宗個案，累計共9宗個案，其中8人為宏思學生。

歐家榮指，有宏思學生透露會在課堂上飲水或報告時會除下口罩，估計爆發時間在課程的後期，原因是一名在5月13日染疫具傳染性的學生播疫，其他學生在課堂除口罩大聲說話及在休息室進食，致超級傳播。

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記者：李榮忠