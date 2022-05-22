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【新冠疫情】阮蘇少湄冀本港盡快與國際通關　倡與內地試行閉環式通關

政治 16:10 2022/05/22

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香港總商會新任主席阮蘇少湄，今日在一個電視節目表示，本港應同時爭取與內地及國際免檢疫通關。（無綫新聞截圖）

香港總商會新任主席阮蘇少湄，今日在一個電視節目表示，本港應同時爭取與內地及國際免檢疫通關，強調要推高新冠疫苗接種率，但認為毋須進行全民強制檢測。

政府最新將今年經濟增長預測，調低至百分之一至二。阮蘇少湄認為，現時通關至為重要，應同時爭取跟內地及國際通關，毋需太拘泥兩者的矛盾，強調本港已建立保護屏障，在國際通關上較有自主性。

至於內地與通關，阮蘇少湄建議，可先試行閉環式通關，即過關後點對點往返。

被問到香港應否做一次全民強制檢測，令內地安心與香港通關？阮蘇少湄認為效益不高：「做全民檢測，對社會代價很大，對商業活動有負面影響。」她指出，現時不少人上班上學前，都會進行快速檢測，故本港及早發現個案的能力已較以往快。

不過，她認為本港必須推高疫苗接種率：「高接種率是一個必然條件，你自己是有條件，增加保護屏障，你又選擇不去做的話，很難說服他人對你有信心。」

對於特區政府將於一個多月後換屆，阮蘇少湄認為，下屆政府要優先重振經濟，包括大力發展創新科技、綠色經濟，鞏固本港國際金融中心地位；同時亦要盡快解決本港深層次矛盾，例如房屋問題等。

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記者：胡偉明

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