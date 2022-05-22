【市區重建】市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓　現有6個項目需用300億收購

▲ 市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（22日）發表網誌，透露2020/21年市建局現金儲備為約300億元。然而，市建局未來5年6個項目的收購開支亦達300億，加上本年度將開展最少2個重建項目，如未來數年無項目可招標並帶來收入，市建局或出現「負現金流」，最高額度或逾150億元。

韋志成在網誌上表示，過去一年市建局項目進入「收成期」，其中7個已完成清場的重建項目，已相繼推出招標，帶來200億元現金收入，加上原有100億現金儲備，在2020/2021年度結束時，市建局現金儲備達到約300億元。

然而，市建局在未來5年將面對巨額開支，包括未來5年需應付6個項目的收購開支，項目包括：

土瓜灣盛德街項目

九龍城沙浦道項目

旺角地士道街項目

土瓜灣道／榮光街發展計劃

靠背壟道項目

深水埗兼善里項目

韋志成估計，上述6個項目合計的收購及補償支出，預計接近300億元，當完成收購後，市建局難以維持足夠的現金儲備，應付日常業務運作。

除以上已開展項目，市建局本年度計劃開展2個大型重建計劃，重建範圍共涵蓋約200幢舊樓，需收購逾1,500個住宅單位業權和200間地舖。韋志成估計，2大項目將於2至3年後進入收購周期的高峰，若然在數年後，沒有可作招標的項目為市建局帶來前期款項的現金收入，在此情況下，市建局將會出現「負現金流」情況，最高額度可超過150億元。

市建局現已制定了未來5年 （2022/23 年度至2026/27年度） 的業務綱領，新規劃的重建項目連同已開展但尚未開始收購的重建項目，預計會為市建局帶來總成本達到1,200億元的財務承擔。未來5年合共可更新的舊區面積超過20萬平方米，規劃約2.2萬個新建住宅單位。

市建局擬在合適的項目率先採用油旺研究建議的新規劃工具，釋放土地發展潛力，為市區更新創造容量，累積充足的資源儲備，支持大型更新規劃方案的執行。

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責任編輯：陳梓蔚