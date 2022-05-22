【酒店爆疫】酒店群組64歲婦曾到太古城麥當勞　一家三口同時段到訪染疫

▲ 酒店群組64歲婦曾到太古城麥當勞，3人同時段到訪染疫。（資料圖片）

本港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（22日）出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮指，中環九如坊蘭桂坊酒店群組早前由美國抵港的64歲女子在5月13日晚上10時54分至11時26分曾到太古城3期麥當勞，而在同一時段有一家三口曾到訪過太古城3期麥當勞，到訪時間為11時16分至11時47分。

3人在5月18日發病，同日快測陽性，分別為41歲女子、8歲及9歲男童，已接種疫苗，居康景花園C座。該兩名男童5月16、17日快測為陰性，18日第一次驗出陽性，已收集3人樣本作全基因分析，目前仍未能肯定3人與由美國抵港的64歲女子有關連，當局將康景花園C座列強檢。

歐家榮指，由美國抵港的64歲女子與一家三口位置並不接近，暫時要待全基因分析結果才可得知個案是否有關連，但不排除可能性，而該家庭的父親檢測仍呈陰性。

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記者：李榮忠